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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
15.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB’den Türkiye’ye ılımlı mesajlar

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den Türkiye’ye ılımlı mesajlar

URSULA von der Leyen liderliğindeki yeni Avrupa Birliği Komisyonu’nda genişleme dosyasını üstlenmesi beklenen Macar Oliver Varhelyi, Türkiye ile ilişkiler konusunda selefi Avusturyalı Johannes Hahn’a kıyasla oldukça ılımlı ve sağduyulu mesajlar verdi.

Göreve atanabilmesi için ilk aşamalardan biri olan Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’ndaki (AFET) ‘sorgu oturumunda’ parlamenterlerin sorularını yanıtlayan Varhelyi, Türkiye ile dengeli bir yaklaşım benimsenmesinin önemine vurgu yaptı.

Yeni Komisyon’un, ortak çıkarlar temelinde ve köklerini mevcut çerçevelerden alan bir stratejik ortaklık geliştirmek için düşünmeye başlaması gerektiğini söyleyen Varhelyi, “Türkiye’nin NATO’nun ikinci büyük müttefiki ve 100 milyona yakın nüfusuyla büyük bir ülke olduğunu unutmamalıyız. İlişkilerin geleceğini belirlerken tüm faktörleri göz önünde bulundurmalıyız. Katılım müzakereleri de bunlardan biri” dedi. Son dönemde Avrupa Parlamentosu’nda (AP) sıkça dile getirilen ‘Türkiye ile müzakerelerin kesilmesi’ konusunda oldukça diplomatik bir çizgiyi tercih eden Varhelyi, “Bunun kararını bir komiser veremez” diye konuştu.

ÇIKAR ALANLARI VURGUSU

Türkiye ile ilişkilerde Gümrük Birliği ve göç gibi çıkar alanları olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Varhelyi, “Savunmamız gereken temel değerler ve ilkeleri feda etmeksizin dengeli bir görüş benimsenmeli” ifadelerini kullandı. Türkiye ile ilişkilerde kapsamlı diyaloğun önemi ve diyalog olmaması halinde AB’nin her geçen gün daha az nüfuza sahip olacağı da Varhelyi’nin vurguları arasında yer aldı. Türkiye’nin son dönemdeki politikalarını ve insan hakları alanındaki gelişmeleri eleştiren Varhelyi, mali yardımların kesilmesi konusunda ise AP’deki genel havaya ters bir tavır takındı. Bu konuda temkinli bir yaklaşım benimsemekten yana olduğu mesajını veren Varhelyi, zaten önemli oranda kesintiye gidilen katılım öncesi mali fonların tamamen kesilmesi konusunda, “Eğer bunu yaparsak Türk toplumunda ortadan kaybolacağız. Dolayısıyla devam etmeye, angaje olmayı sürdürmeye ihtiyacımız var” dedi.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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