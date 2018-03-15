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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerAB’den Türkiye’ye 3 milyar Euro’ya onay
Dünya AB’den Türkiye’ye 3 milyar Euro’ya onay
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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
15.03.2018 - 00:20, Son Güncelleme:

AB’den Türkiye’ye 3 milyar Euro’ya onay

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den Türkiye’ye 3 milyar Euro’ya onay

AVRUPA Birliği ile Türkiye’nin üzerinde anlaştığı mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatının en önemli unsurları arasında yer alan ikinci 3 milyar Euro’luk yardım dilimine AB Komisyonu’ndan vize çıktı. 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde Türkiye ile yapılacak liderler toplantısı öncesinde, ‘taahhütlerine bağlı olduğu’ mesajı vermek isteyen AB Komisyonu’nun attığı bu ilk adım sonrasında üye ülkelerin de harekete geçerek kendi paylarına düşen kaynağı serbest bırakmaları gerekecek.

AB Komisyonu, 2016’da devreye sokulan ilk 3 milyar Euro’luk paket için geçerli kuralların ikinci 3 milyar Euro için de geçerli olmasını önerdi. Kararı açıklayan AB Komisyonu’nun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, mantıklı yaklaşımın bu olacağının altını çizdi. Bu da 2018’den sonra aktif olarak devreye sokulacak yeni paketin 1 milyar Euro tutarındaki bölümünün Birlik bütçesinden, geri kalan bölümün ise AB üyesi ülkelerin ulusal bütçelerinden karşılanması anlamına geliyor. AB’nin vereceği ikinci 3 milyar Euro’luk dilim üye ülkeler arasında ciddi tartışmalara neden oluyor.

TÜRKİYE HIZ VE ESNEKLİK İSTİYOR

Türkiye açısından AB içinde kaynağın kimin tarafından sağlanacağı önem taşımıyor. Bu nedenle de Ankara gelişmeleri izlemekle yetiniyor. Türkiye’nin ikinci dilime yönelik en önemli beklentisi ise ödemelerin ilk pakete kıyasla daha hızlı yapılması. AB’nin ödemeler konusunda hızını artırma ihtimali ise oldukça düşük görülüyor. Bunun yanı sıra Türkiye’nin paranın kullanımına yönelik esneklik talebi de var.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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