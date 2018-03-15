AB’den Türkiye’ye 3 milyar Euro’ya onay
AVRUPA Birliği ile Türkiye’nin üzerinde anlaştığı mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatının en önemli unsurları arasında yer alan ikinci 3 milyar Euro’luk yardım dilimine AB Komisyonu’ndan vize çıktı. 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde Türkiye ile yapılacak liderler toplantısı öncesinde, ‘taahhütlerine bağlı olduğu’ mesajı vermek isteyen AB Komisyonu’nun attığı bu ilk adım sonrasında üye ülkelerin de harekete geçerek kendi paylarına düşen kaynağı serbest bırakmaları gerekecek.
AB Komisyonu, 2016’da devreye sokulan ilk 3 milyar Euro’luk paket için geçerli kuralların ikinci 3 milyar Euro için de geçerli olmasını önerdi. Kararı açıklayan AB Komisyonu’nun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, mantıklı yaklaşımın bu olacağının altını çizdi. Bu da 2018’den sonra aktif olarak devreye sokulacak yeni paketin 1 milyar Euro tutarındaki bölümünün Birlik bütçesinden, geri kalan bölümün ise AB üyesi ülkelerin ulusal bütçelerinden karşılanması anlamına geliyor. AB’nin vereceği ikinci 3 milyar Euro’luk dilim üye ülkeler arasında ciddi tartışmalara neden oluyor.
TÜRKİYE HIZ VE ESNEKLİK İSTİYOR
Türkiye açısından AB içinde kaynağın kimin tarafından sağlanacağı önem taşımıyor. Bu nedenle de Ankara gelişmeleri izlemekle yetiniyor. Türkiye’nin ikinci dilime yönelik en önemli beklentisi ise ödemelerin ilk pakete kıyasla daha hızlı yapılması. AB’nin ödemeler konusunda hızını artırma ihtimali ise oldukça düşük görülüyor. Bunun yanı sıra Türkiye’nin paranın kullanımına yönelik esneklik talebi de var.
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