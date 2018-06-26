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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
26.06.2018 - 21:17, Son Güncelleme:

AB’den Türkiye metnine onay! Avusturya’ya rağmen...

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den Türkiye metnine onay! Avusturya’ya rağmen...

AVRUPA Birliği dışişleri bakanları, 28-29 Haziran’da Brüksel’de yapılacak zirvede liderlere sunulacak olan Türkiye paragraflarına onay verdi. Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerinin sürmesine karşı çıkan Avusturya’nın veto tehdidiyle sertleşmesini sağladığı sonuç bildirisinde, en dikkat çekici vurguları, “Türkiye’nin AB’den daha da uzaklaştığı” ve “müzakerelerin efektif olarak durma noktasına geldiği” oluşturdu. Avusturya, Türkiye’nin aday olduğunun vurgulanmasına da karşı çıkmıştı ancak bu vurgu korundu.

Sonuç bildirisi, Hürriyet’in geçen hafta duyurduğu nihai taslak doğrultusunda şekillenirken ilişkilerin geleceği açısından en sorunlu olarak değerlendirilebilecek paragrafta şu ifadeler yer aldı: “AB Konseyi, Türkiye’nin AB’den daha da uzaklaştığını not eder. Türkiye’nin katılım müzakereleri efektif olarak durma noktasına geldi. Mevcut bu koşullar altında başka başlıkların açılması ya da kapanması ve AB-Türkiye gümrük birliğinin modernizasyonuna ilişkin çalışma yapılması düşünülemez.”

Buna karşın daha önce Avusturya’nın talebi ve Dönem Başkanı Bulgaristan’ın girişimi bağlamında AB Komisyonu tarafından hazırlanan öneri niteliğindeki metinde yer alan

“Türkiye’nin Avrupa perspektifi riskte” mesajını içeren formüller kabul görmedi.

ÖNEMLİ TEYİT
Metnin genişlemeye ilişkin genel bölümünde, “Türkiye, aday ülke ve birçok alanda önemli ortak olmayı sürdürüyor” vurgusuna yer verildi. Bu vurgunun, Avusturya başta olmak üzere bazı AB ülkelerinin Türkiye’nin adaylığını sorgulamaya açtığı bir ortamda korunması sürecin zorluklara ve olumsuzluklara rağmen sürdüğünün teyidi anlamına geldiğinden önem taşıyor.

MÜLTECİ ÖVGÜSÜ
Sonuç bildirisinde AB’nin kilit bir ortak olan Türkiye ile ilişkilere verdiği önemin altı çizilirken, “AB Konseyi, açık ve içten diyaloğu devam ettirmeye ve ortak sınamaların üzerine gitmek için göç, terörle mücadele, enerji, ulaştırma, ekonomi ve ticaret gibi ortak çıkarın temel alanlarında işbirliğini devam ettirmeye bağlı olmayı sürdürüyor” denildi. AB, 3.5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapması ve ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle Türkiye’yi takdir ettiğini de metne yansıttı. AB, bu çerçevede taraflar arasındaki mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatının her iki taraf açısından çok önemli olmayı sürdürdüğünün altını çizdi.

Tutuklu iki Yunan askere de yer verilen belgede, sayıları giderek artan alanda kesintisiz ve derin şekilde tedirgin edici gerileme yaşanması AB’nin endişe beyan ettiği unsurlar arasında yer aldı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında alınan önlemlerin ciddi endişeye neden olmayı sürdürdüğünün belirtildiği belgede olumsuz eğilimin acilen tersine çevrilmesi çağrısı yapılıyor.

 

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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