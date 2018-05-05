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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
05.05.2018 - 01:52, Son Güncelleme:

AB’den Türkiye mesajı: Sırtımızı dönmedik

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den Türkiye mesajı: Sırtımızı dönmedik

AVRUPA Parlamentosu ile Avrupa Birliği Komisyonu’nun ortaklaşa düzenlediği, “Türkiye’de Medya ve İfade Özgürlüğünün Durumu” başlıklı konferansın kapanış konuşmasını yapan AB Komisyonu’nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, AB’nin Türkiye’ye sırtını dönmediğini söyledi.

AB ile Türkiye arasında daha derin diyalog ihtiyacının altını çizen, konferansın da AB’nin Türkiye’ye sırtını dönmediğinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Hahn, “AB, Türk halkını hiçbir şekilde yarı yolda bırakmış değil, ülkeyle ve Avrupa değerlerini paylaşanlarla angaje olmayı sürdürecek” dedi. İletişim kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çeken Hahn, “Hepimiz aynı şeyi istiyoruz o da istikrarlı, güvenli, ekonomik açıdan başarılı, açık ve demokratik bir Türkiye” diye konuştu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

İfade özgürlüğü alanında yaşanan bir gerilemeye, üye ülkelerdeki de dâhil olmak üzere, güçlü tepki vermenin AB’nin görevi olduğunu vurgulayan Hahn, “İfade özgürlüğü AB için temeldir, demokrasinin vazgeçilmez bir mihenk taşıdır. Bu nedenle de üye olmak isteyen her ülkede teminat altına alınmalı, korunmalıdır” ifadelerini kullandı. Gazetecilerin yerlerinin cezaevleri değil haber merkezleri olduğunu söyleyen Hahn, “Gazetecilik bir suç değildir. Tam tersine yalan haber ve siyasi baskının giderek artan şekilde demokrasilerimizi tehdit ettiği bir ortamda toplumlarımızın en fazla ihtiyaç duyduğu mesleklerden biridir” dedi.
AB Komisyonu’nun 17 Nisan’da açıkladığı Türkiye Raporu’ndaki tespitlerinden bazılarını sıralayan Hahn, ilişkilerin iyileştirilmesi için “Türkiye’nin ciddi geri gidiş yaşanan insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve temel özgürlükler alanlarındaki sorunları güvenilir şekilde ele alması” gerektiğini belirtti. Hahn, “Kaldırılması için birçok kez çağrıda bulunduğumuz olağanüstü halin daha da uzatılmasını ancak üzüntüyle karşılıyoruz” dedi. Türkiye’nin darbe girişimi ve ciddi terör saldırıları sonrasında yaşadığı derin travmayı tam olarak anladıklarını söyleyen Hahn, “Türkiye’nin bu tehditlere karşı orantılı ve etkili önlemler alma hakkını hiçbir zaman sorgulamadık” diye konuştu.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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