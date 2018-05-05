AB’den Türkiye mesajı: Sırtımızı dönmedik
AVRUPA Parlamentosu ile Avrupa Birliği Komisyonu’nun ortaklaşa düzenlediği, “Türkiye’de Medya ve İfade Özgürlüğünün Durumu” başlıklı konferansın kapanış konuşmasını yapan AB Komisyonu’nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, AB’nin Türkiye’ye sırtını dönmediğini söyledi.
AB ile Türkiye arasında daha derin diyalog ihtiyacının altını çizen, konferansın da AB’nin Türkiye’ye sırtını dönmediğinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Hahn, “AB, Türk halkını hiçbir şekilde yarı yolda bırakmış değil, ülkeyle ve Avrupa değerlerini paylaşanlarla angaje olmayı sürdürecek” dedi. İletişim kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çeken Hahn, “Hepimiz aynı şeyi istiyoruz o da istikrarlı, güvenli, ekonomik açıdan başarılı, açık ve demokratik bir Türkiye” diye konuştu.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
İfade özgürlüğü alanında yaşanan bir gerilemeye, üye ülkelerdeki de dâhil olmak üzere, güçlü tepki vermenin AB’nin görevi olduğunu vurgulayan Hahn, “İfade özgürlüğü AB için temeldir, demokrasinin vazgeçilmez bir mihenk taşıdır. Bu nedenle de üye olmak isteyen her ülkede teminat altına alınmalı, korunmalıdır” ifadelerini kullandı. Gazetecilerin yerlerinin cezaevleri değil haber merkezleri olduğunu söyleyen Hahn, “Gazetecilik bir suç değildir. Tam tersine yalan haber ve siyasi baskının giderek artan şekilde demokrasilerimizi tehdit ettiği bir ortamda toplumlarımızın en fazla ihtiyaç duyduğu mesleklerden biridir” dedi.
AB Komisyonu’nun 17 Nisan’da açıkladığı Türkiye Raporu’ndaki tespitlerinden bazılarını sıralayan Hahn, ilişkilerin iyileştirilmesi için “Türkiye’nin ciddi geri gidiş yaşanan insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve temel özgürlükler alanlarındaki sorunları güvenilir şekilde ele alması” gerektiğini belirtti. Hahn, “Kaldırılması için birçok kez çağrıda bulunduğumuz olağanüstü halin daha da uzatılmasını ancak üzüntüyle karşılıyoruz” dedi. Türkiye’nin darbe girişimi ve ciddi terör saldırıları sonrasında yaşadığı derin travmayı tam olarak anladıklarını söyleyen Hahn, “Türkiye’nin bu tehditlere karşı orantılı ve etkili önlemler alma hakkını hiçbir zaman sorgulamadık” diye konuştu.
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