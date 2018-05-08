AB'den Trump'ın kararına ilk tepki

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB'den Trump'ın kararına ilk tepki
GeriDünya AB'den Trump'ın kararına ilk tepki
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
08.05.2018 - 21:40, Son Güncelleme:

AB'den Trump'ın kararına ilk tepki

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB'den Trump'ın kararına ilk tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 12 yıl süren müzakereler sonucunda 2015’te devreye giren İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararına Avrupa’dan çok sert tepki geldi. AB, Trump’a meydan okurcasına, anlaşmanın işlediği ve anlaşmayı hayatta tutmaya kararlı olduğu mesajını verdi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Trump’ın açıklamasından dakikalar sonra Roma’da kameraların karşısına geçerek, “Anlaşma bölgenin, Avrupa’nın ve tüm dünyanın güvenliği açısından çok önemli. AB, güvenlik çıkarları doğrultusunda hareket etmekte ve yatırımlarını korumakta kararlı. Anlaşmayı koruyacağız” dedi. Mogherini, ikili bir belgenin söz konusu olmadığının altını çizerek, “Anlaşmayı tek taraflı sona erdirmek tek bir ülkenin elinde değil” ifadeleriyle Trump’a rest çekti.

Anlaşmanın 12 yıllık bir diplomasinin ürünü olduğunu söyleyen Mogherini, “Diplomasinin en büyük kazanımlarından biridir. Bu anlaşma hepimize ait. Uluslararası toplum ile birlikte bu anlaşmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. Mogherini, uluslararası toplumun, anlaşmanın tam olarak uygulanmasını garanti altına almak için üzerine düşeni yapmasını istedi. Mogherini, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın da arka arkaya yayımladığı 10 raporda da İran’ın taahhütlerine bağlı kaldığını teyit ettiğini hatırlattı.

İRAN’A ÇAĞRI
İran ile anlaşmanın işlediğini ve hedefi olan, İran’ın nükleer silah üretmemesini garanti altına alma sonucunu doğurduğunun altını çizen Mogherini, İranlı liderlere ve İran halkına da çağrıda bulunarak, “Hiç kimsenin bu anlaşmayı parçalara ayırmasına izin vermeyin” ifadelerini kullandı. Mogherini’nin açıklaması tüm AB başkentlerinin ortak pozisyonu yansıtması açısından önem taşıyor. Anlaşmanın müzakere edilmesinde ve imzalanmasında AB’nin önde gelen başkentleri çok önemli rol oynamıştı.

İLK AÇIKLAMA MACRON’DAN
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya, İngiltere ve ülkesinin ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Macron, "Fransa, İngiltere ve Almanya Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından dolayı üzüntü duyuyor. Nükleer silahların yayılmasını engelleme sistemi tehlike altında." ifadesini kullandı. 

İngiltere Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Başbakan Theresa May'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Macron ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran açıklamasını görüşen liderlerin, İran nükleer anlaşmasına bağlılıklarını sürdürme konusunda görüş birliğine vardığı kaydedildi. 

TIRMANMA RİSKİ TEDİRGİN EDİYOR
Trump’ın İran’a yönelik yaptırımların en yüksek düzeyde devreye sokulacağını açıklaması ve Tahran’a nükleer programı konusunda destek olan ülkeleri de yaptırımla tehdit etmesi AB’yi zor durumda bıraktı. Bunun en önemli nedeni ise herhangi bir B planının sinyalinin gelmemesi. ABD’nin bir sonraki adımının ne olacağının tam olarak kestirilememesi AB ülkelerini tedirgin ediyor. İran’ın, ABD’nin tavrı karşısında takınacağı tavrın sert olma ve bir askeri sürtüşme ihtimali de tedirginliği artıran bir başka unsuru oluşturuyor. Bu çerçevede Trump’ın açıklamasının öncesinde Fransa, Almanya ve İngiltere’nin büyükelçilerinden oluşan bir heyet İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşme sonrasında önümüzdeki günlerde gerilimin kontrolsüz şekilde tırmandırılmasından kaçınılması çağrısı yapıldı.

MACRON’A SÖYLEDİ İDDİASI
Trump’ın, kararını kamuoyuyla paylaşmadan önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşmesi, “İran kararını telefonda Macron’a açıkladı” iddialarının öne çıkmasına neden oldu. Bu iddialar karşısında Fransız yetkililer, Trump ve Macron’un Ortadoğu’daki barış ve istikrarı ele aldıklarını belirtmekle yetinip herhangi bir detaya girmeme yoluna gittiler. Macron, diğer AB başkentleri gibi, 2015 anlaşmasına tam destek veriyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.05.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... Ruhani'den flaş açıklamalar

AB'den Trump'ın kararına ilk tepki

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Son dakika: Trump'ın İran kararı sonrasında İsrail'den flaş hamle