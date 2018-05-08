AB'den Trump'ın kararına ilk tepki
ABD Başkanı Donald Trump’ın, 12 yıl süren müzakereler sonucunda 2015’te devreye giren İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararına Avrupa’dan çok sert tepki geldi. AB, Trump’a meydan okurcasına, anlaşmanın işlediği ve anlaşmayı hayatta tutmaya kararlı olduğu mesajını verdi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Trump’ın açıklamasından dakikalar sonra Roma’da kameraların karşısına geçerek, “Anlaşma bölgenin, Avrupa’nın ve tüm dünyanın güvenliği açısından çok önemli. AB, güvenlik çıkarları doğrultusunda hareket etmekte ve yatırımlarını korumakta kararlı. Anlaşmayı koruyacağız” dedi. Mogherini, ikili bir belgenin söz konusu olmadığının altını çizerek, “Anlaşmayı tek taraflı sona erdirmek tek bir ülkenin elinde değil” ifadeleriyle Trump’a rest çekti.
Anlaşmanın 12 yıllık bir diplomasinin ürünü olduğunu söyleyen Mogherini, “Diplomasinin en büyük kazanımlarından biridir. Bu anlaşma hepimize ait. Uluslararası toplum ile birlikte bu anlaşmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. Mogherini, uluslararası toplumun, anlaşmanın tam olarak uygulanmasını garanti altına almak için üzerine düşeni yapmasını istedi. Mogherini, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın da arka arkaya yayımladığı 10 raporda da İran’ın taahhütlerine bağlı kaldığını teyit ettiğini hatırlattı.
İRAN’A ÇAĞRI
İran ile anlaşmanın işlediğini ve hedefi olan, İran’ın nükleer silah üretmemesini garanti altına alma sonucunu doğurduğunun altını çizen Mogherini, İranlı liderlere ve İran halkına da çağrıda bulunarak, “Hiç kimsenin bu anlaşmayı parçalara ayırmasına izin vermeyin” ifadelerini kullandı. Mogherini’nin açıklaması tüm AB başkentlerinin ortak pozisyonu yansıtması açısından önem taşıyor. Anlaşmanın müzakere edilmesinde ve imzalanmasında AB’nin önde gelen başkentleri çok önemli rol oynamıştı.
İLK AÇIKLAMA MACRON’DAN
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya, İngiltere ve ülkesinin ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Macron, "Fransa, İngiltere ve Almanya Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından dolayı üzüntü duyuyor. Nükleer silahların yayılmasını engelleme sistemi tehlike altında." ifadesini kullandı.
İngiltere Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Başbakan Theresa May'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Macron ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran açıklamasını görüşen liderlerin, İran nükleer anlaşmasına bağlılıklarını sürdürme konusunda görüş birliğine vardığı kaydedildi.
TIRMANMA RİSKİ TEDİRGİN EDİYOR
Trump’ın İran’a yönelik yaptırımların en yüksek düzeyde devreye sokulacağını açıklaması ve Tahran’a nükleer programı konusunda destek olan ülkeleri de yaptırımla tehdit etmesi AB’yi zor durumda bıraktı. Bunun en önemli nedeni ise herhangi bir B planının sinyalinin gelmemesi. ABD’nin bir sonraki adımının ne olacağının tam olarak kestirilememesi AB ülkelerini tedirgin ediyor. İran’ın, ABD’nin tavrı karşısında takınacağı tavrın sert olma ve bir askeri sürtüşme ihtimali de tedirginliği artıran bir başka unsuru oluşturuyor. Bu çerçevede Trump’ın açıklamasının öncesinde Fransa, Almanya ve İngiltere’nin büyükelçilerinden oluşan bir heyet İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşme sonrasında önümüzdeki günlerde gerilimin kontrolsüz şekilde tırmandırılmasından kaçınılması çağrısı yapıldı.
MACRON’A SÖYLEDİ İDDİASI
Trump’ın, kararını kamuoyuyla paylaşmadan önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşmesi, “İran kararını telefonda Macron’a açıkladı” iddialarının öne çıkmasına neden oldu. Bu iddialar karşısında Fransız yetkililer, Trump ve Macron’un Ortadoğu’daki barış ve istikrarı ele aldıklarını belirtmekle yetinip herhangi bir detaya girmeme yoluna gittiler. Macron, diğer AB başkentleri gibi, 2015 anlaşmasına tam destek veriyor.
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