AB’den Trump’a sert tepki: Dostun kim?
GÖREVE geldiğinden bu yana ABD’nin ‘doğal müttefik’ olduğu Avrupa ülkeleriyle geleneksel ilişkileri zorlayan açıklamalara imza atan ABD Başkanı Donald Trump’ın, Avrupa Birliği’ni düşman olarak tanımlaması sert tepkiye neden oldu.
AB’nin, dostlarının kim olduğunu çok iyi bildiğini belirten Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “AB düşman mı? Dost olarak kimleri gördüğünü sormak isterim” dedi.
ABD’nin AB’nin yakın dost ve ortağı olduğunun altını çizen Mogherini, “Yönetimdeki değişimler, ülkeler ve halklarımız arasındaki dostluğu değiştirmez” ifadelerini kullandı.
AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans da sosyal medya aracılığıyla verdiği tepkide, “En iyi dostlarınızı düşman olarak nitelendirmek ancak gerçek düşmanlarınızı mutlu eder” dedi.
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