AB’den Trump’a jet rest
ABD Başkanı Donald Trump’ın kararına Avrupa’dan çok sert tepki geldi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Trump’ın açıklamasından dakikalar sonra Roma’da kameraların karşısına geçerek, “Anlaşma bölgenin, Avrupa’nın ve tüm dünyanın güvenliği açısından çok önemli. AB, güvenlik çıkarları doğrultusunda hareket etmekte ve yatırımlarını korumakta kararlı. Anlaşmayı koruyacağız” dedi. Mogherini, ikili bir belgenin söz konusu olmadığının altını çizerek, “Anlaşmayı tek taraflı sona erdirmek tek bir ülkenin elinde değil” ifadeleriyle Trump’a rest çekti.
ÜÇ LİDERDEN ORTAK AÇIKLAMA
Mogherini’yi takiben Almanya, Fransa ve İngiltere’den ortak açıklama geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in imzasını taşıyan açıklamada, ABD’nin kararının endişe ve üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Anlaşmaya yönelik taahhütlerinin sürdüğünü beyan eden üç lider, “Bu anlaşma ortak güvenliğimiz için önemli olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı. Liderler, tüm taraflara anlaşmanın tam uygulanmasına bağlı kalma ve sorumluluk duygusuyla hareket etme çağrısı yaptı. Öte yandan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, kararı AB liderleriyle gelecek hafta Sofya zirvesinde ele alacaklarını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, İran anlaşmasının ABD dışındaki taraflarına yükümlülüklerine bağlı kalma ve anlaşmaya destek olma çağrısı yaptı.
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