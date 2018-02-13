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    AB’den tehdit gibi açıklama

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    13.02.2018 - 17:23 | Son Güncelleme:

    GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmesine Türkiye’nin sert tepki göstermesinin ardından Rumların isteği doğrultusunda devreye giren Avrupa Birliği’nden Ankara’yı kızdıracak bir açıklama geldi. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile AB arasında 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde yapılacak zirveye atıfta bulunularak, iyi komşuluk ilişkilerine zarar verecek olumsuz açıklamalardan kaçınılması istendi.

    AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’un GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinden sonraki açıklamaların ardından AB Komisyonu’ndan, bir adım daha ileri giderek, Varna’daki toplantıyı odağa yerleştiren Kıbrıs mesajı verilmesi dikkat çekti. AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, “Özellikle Varna yolunda, iyi komşuluk ilişkilerine zarar verecek olumsuz açıklamalardan kaçınılmalı” dedi. Açıklama, Türkiye’nin mevcut politika ve yaklaşımını sürdürmesi halinde bunun Varna’daki zirvede olumsuz sonuçlar doğurabileceği mesajını içermesi açısından önem taşıyor.

    Gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Schinas, Türkiye’ye iyi komşuluk ilişkilerine tartışmasız biçimde bağlı olma, AB üyesi ülkelere yönelik her tür sürtüşme kaynağından, tehditten ve eylemden kaçınma çağrısını yineledi. Bu tür yaklaşımların iyi komşuluk ilişkilerine ve sorunların barışçıl çözümüne zarar verdiğini söyleyen Schinas, üye ülkelerin deniz ve hava sahalarına yönelik egemenliğine saygı gösterilmesi gereğine vurgu yaptı. Rumların AB gündemine taşıdığı konu, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kuveyt’te yaptıkları ikili görüşmede de gündeme geldi. AB Konseyi Başkanı Tusk, Anastasiadis ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasında, “Türkiye’ye, herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit ve eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, sorunların barışçıl çözümüne ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yapıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler: GKRY , Doğu Akdeniz , AB Komisyonu , Güney Kıbrıs , Güney Kıbrıs Rum Yönetimi , Avrupa Birliği , doğalgaz , Margaritis Schinas , Nikos Anastasiadis , KKTC , Kuzey Kıbrıs , Kıbrıs
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