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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
07.06.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

AB'den Sudan'a şiddetin acilen durdurulması çağrısı

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AB'den Sudan'a şiddetin acilen durdurulması çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Sudan'da güvenlik güçlerinin geçen pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesine ilişkin, güvenilir bir soruşturma başlatılması ve şiddetin acilen sonlandırılması çağrısında bulundu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyinin Sudan'ın üyeliğini askıya almasının ülkede barışın tekrar inşası için gerekli kriterleri ortaya koyduğu kaydedildi.

Siyasi nedenlerle tutuklanan tüm Sudanlı vatandaşların serbest bırakılması için çağrı yapılan açıklamada, şiddete acilen son verilmesi ve son dönemdeki olaylara ilişkin güvenli soruşturma başlatılması gerektiği ifade edildi.

Afrika Birliği'nin dış güçlerin müdahaleden kaçınması gerektiğine ilişkin çağrısının uygulanmasının önem taşıdığına vurgu yapılan açıklamada, yine Afrika Birliği'nin sivil iradenin Sudan'da yönetimi devralmasını engelleyen kişilere karşı cezai yaptırım uygulanabileceğine ilişkin açıklamasının not edildiği belirtildi.

SUDAN'DAKİ OLAYLAR

Sudan güvenlik güçleri, geçen pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önünde bulunan göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Sudan Doktorlar Komitesi şimdiye kadar 108 kişinin öldüğünü duyururken, Sudan Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 46'yı geçmediğini açıklamıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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