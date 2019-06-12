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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
12.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB’den somut adım çağrısı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den somut adım çağrısı

AB dışişleri bakanları, gelecek hafta yapacakları toplantıda Türkiye ile ilişkilere verilen önemi ve diyaloğa bağlılığı teyit ederken mevcut olumsuzlukları tersine çevirme çağrısında bulunacak.

 

AVRUPA Birliği (AB) dışişleri bakanları gelecek hafta Türkiye ile ilişkilere verilen önemi teyit etmeye ve özellikle hukukun üstünlüğü ile temel haklar alanlarındaki mevcut olumsuzlukları tersine çevirme çağrısında bulunmaya hazırlanıyor. Almanya ve Fransa’nın, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya bağlantılı olarak genişleme konusunu bloke etmemeleri halinde kabul edilecek söz konusu sonuç bildirisi taslağında öne çıkan vurgular şunlar:

DİYALOG TAAHHÜDÜ: AB’nin önemli bir ortak olarak Türkiye ile ilişkilere verdiği önemin teyit edildiği belgede, ortak sınamaların üstesinden gelmek ve göç, terörle mücadele, enerji, ulaşım, ekonomi ve ticaret gibi ortak çıkar alanlarında açık ve samimi diyalog taahhüdüne bağlı olduğu kaydediliyor.

MÜZAKERE SÜRECİ: Türkiye’nin AB’den uzaklaşmayı sürdürdüğünün altının çizildiği taslakta, 2018’de alınan karara atıf yapılarak katılım müzakerelerinin efektif olarak durma noktasına geldiği hatırlatılıyor.

ACİL ADIM: AB Komisyonu’nun geçen ay açıkladığı Türkiye Raporu’ndaki endişe ve eksiklerin acil ve etkili şekilde ele alınması gereği üzerinde duruluyor. Hukukun üstünlüğü ve temel haklarda devam eden gerilemenin derin endişeye neden olduğu, özellikle yargının bağımsızlığı ve işleyişindeki kötüleşmenin görmezden gelinemeyeceği belirtiliyor. Seçimlerin özgür, adil ve şeffaf olmasının önemine dikkat çekiliyor.

OLUMLU NOT: Reform Eylem Grubu’nun toplanması ve Yargı Reformu Stratejisi’nin kabul edilmesi olumlu şekilde not ediliyor. Türkiye’nin taahhütlerini yerine getirmesi ve elle tutulur sonuçlar elde etmesi için bu gelişmeleri kararlı ve somut adımların izlemesi gerektiği ifade ediliyor.

MÜLTECİ ÖVGÜSÜ: Türkiye’nin yaklaşık dört milyon mülteciye ev sahipliği yapma ve bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabaları övülüyor.

FARKLI YAZIM: Türkiye’nin aday ülke statüsüne vurgu yapılmaması, terörle mücadele konusuna spesifik olarak yer verilmemesi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesine değinilmemesi taslağı daha önceki belgelerden farklı kılan başlıca unsurlar olarak dikkat çekiyor.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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