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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
11.07.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

AB'den skandal Türkiye açıklaması

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AB'den skandal Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı kısıtlayıcı tedbir seçeneklerinin AB Konseyine iletildiğini açıkladı.

Günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "AB Konseyinin haziranda yaptığı görevlendirme doğrultusunda AB Komisyonu ve Dış İlişkiler Servisi olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine karşı tedbirler içeren seçenekleri AB Konseyine sunduk." ifadesini kullandı.

Kocijancic, Türkiye'ye yönelik olası bir kısıtlayıcı tedbir konusunda, "Bu noktadan sonra süreci AB Konseyi ilerletecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu iddia ederek bazı tedbirler alacağını açıklamıştı.

Basına sızan taslak belgeye göre kısıtlayıcı tedbirler arasında Türkiye'ye sağlanan AB fonlarında kesinti yapılması, Avrupa Yatırım Bankasının Türkiye'deki kredi faaliyetlerinin gözden geçirilmesi, Türkiye-AB arasında devam eden havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alınması, ekonomi, enerji, ulaştırma ve tarım gibi alanlarda bakanlar seviyesinde toplantıların yapılmaması, hidrokarbon arama çalışmalarının devamında ise daha fazla yaptırım uygulanması gibi seçenekler olduğu iddia ediliyor.

Söz konusu belge üzerinde AB üyesi ülke temsilcileri müzakereleri sürdürüyor. Nihai metnin olası değişikliklerle beraber 15 Temmuz'da düzenlenecek AB Dışişleri Konseyi toplantısında onaylanması öngörülüyor.

AB TEK TARAFLI DAVRANIYOR

AB'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere ilişkin sadece üyeleri olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tezlerini baz alarak hareket etmesi dikkati çekiyor.

AB'nin Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'nin egemen hak ve çıkarlarını göz ardı etmesi tepki ile karşılanıyor.

Türkiye, GKRY'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı eylemleri ile bir "oldu bitti" senaryosunu engellemeye çalışıyor.

Bu çerçevede Türkiye, kendi kıta sahanlığı haklarını ve Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya devam edeceğini belirtiyor.

Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma, Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve arama çalışmaları yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair, "Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım. Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiç birisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, "AB de Rum-Yunan ikilisinin, Ada'nın eşit sahiplerinden Kıbrıs Türklerinin hakları üzerinden oynadığı oyuna ortak olarak bu hukuksuzluğun bir aktörü haline gelmiştir. Böylece Avrupa Birliği'nin, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik müzakere süreçlerinde tarafsız bir arabulucu rolünü üstlenemeyeceği açıkça ortaya çıkmıştır." ifadesini kullanmıştı.

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