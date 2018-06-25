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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BRÜKSEL (AA)
25.06.2018 - 19:28, Son Güncelleme:

AB'den seçim ile ilgili yazılı açıklama... Resmi tebrik henüz gelmedi!

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AB'den seçim ile ilgili yazılı açıklama... Resmi tebrik henüz gelmedi!

Avrupa Birliği (AB), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ne yüksek katılımın Türk halkının demokrasiye olan güçlü bağını ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni meclisle çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılan seçimlere ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. 

Mogherini ve Hahn ortak açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine çok yüksek bir katılım gerçekleşti. Birçok aday ve parti seçimlerde yarıştı. Bu Türk halkının demokratik sürece ve sivil haklara, hukukun üstünlüğüne ve temel özgürlüklere olan güçlü bağını gösteriyor." ifadesine yer verdi. 

Açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Seçim Gözlem Misyonunun, seçmenin seçme hakkını rahatlıkla kullandığını belirttiği vurgulanırken, seçim kampanyasının ise eşit olmadığına dair bulguların bulunduğu iddia edildi. 

"Başkan ve Meclisle beraber ortak sorunları çözmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'de yeni başkanlık sisteminin başlayacağına işaret edildi. Açıklamada, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler konusunda bulunan bazı eksiklikleri gidermesinin faydalı olacağı kaydedildi. 

RESMİ TEBRİK YOK
AB Sözcüsü Margaritis Schinas da günlük basın toplantısında, "Umarız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, göç, güvenlik, bölgesel istikrar ve terörle mücadele gibi önemli konularda AB'nin ortağı olmaya devam edecektir." açıklamasında bulunmuştu. 

Ancak, henüz AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik gelmemesi dikkati çekti.

 

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