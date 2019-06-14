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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.06.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

AB'den Rusya'ya 'yalan haber' suçlaması

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AB'den Rusya'ya 'yalan haber' suçlaması

Avrupa Birliği, "Rus kaynakları" Avrupa Parlamentosu seçimleri sürecinde yalan haber üreterek ve yanlış bilgilendirme yaparak seçmenlerin tercihlerini etkilemeye çalışmakla suçladı.

AB Komisyonu "Yanlış Bilgilendirmeyle Mücadele Eylem Planına" ilişkin raporunu açıkladı.

Raporda, AP seçimleri sürecinde "kötü niyetli aktörlerin" sürekli olarak yanlış bilgilendirme ile yalan habere başvurarak aşırıcı görüşleri körüklemeye ve kutuplaştırmayı artırmaya çalıştığı belirtildi.

"Toplanan deliller, Rus kaynakların sürekli bir şekilde seçmen tercihlerini etkilemek ve seçime katılım oranını düşük tutmak için yalan haber faaliyetleri gerçekleştirdiğini ortaya koydu." ifadeleri kullanılan raporda, başka dış aktörlerin de benzer kampanyalar yürüttüğü vurgulandı.

Özellikle Rus kaynakların dijital platformda büyük çaplı operasyonlar yerine küçük çaplı, sınırlı operasyonlara yöneldiği ifade edilen raporda, bu faaliyetlerin de tespit edilmesinin zor olduğunun altı çizildi.

Raporda, devlet ve devlet dışı aktörler tarafından yürütülen yanlış bilgilendirme faaliyetlerinin AB'ye yönelik hibrit tehdit oluşturduğuna işaret edildi.

SOSYAL MEDYA DEVLERİNE MESAJ

Seçim sürecinde sosyal medya şirketlerinin yanlış haberle mücadeleyi ve şeffaflığı artırdığı aktarılan raporda, bu şirketlerin yalan haber ve nefret söylemi içeren hesapları da kapatma konusunda daha etkili olduğu kaydedildi.

Raporda sosyal medya şirketlerine daha şeffaf olmaları çağrısı yapılırken, şirketlerden verileri doğruluma konusunda iş birliğini artırmaları talep edildi.

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