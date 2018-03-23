AB’den Rusya’ya büyükelçi hamlesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
BRÜKSEL
23.03.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

AB’den Rusya’ya büyükelçi hamlesi

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den Rusya’ya büyükelçi hamlesi

ESKİ çifte ajan Sergey Skripal ile kızının sinir gazı saldırısına uğramasının ardında büyük olasılıkla Rusya’nın olduğuna kanaat getiren Avrupa Birliği, İngiltere ile dayanışmanın sadece sözde kalmayıp eyleme dönüştürülmesi için Moskova’daki büyükelçisini geçici olarak geri çağırma kararı aldı. Geçici geri çekmenin danışmalarda bulunma amaçlı olduğu belirtiliyor. AB’nin Brüksel’deki zirvede aldığı kararla devreye soktuğu bu adımın bazı üye ülkelerin koordineli adımlarıyla desteklenmesi öngörülüyor.

RUS DİPLOMATLARA SINIR DIŞI

Bazı üye ülkelerin Rusya’ya karşı atmayı düşündüğü adımlar arasında Rus diplomatların sınır dışı edilmesi bulunuyor. Bu adıma karar verilmesi halinde koordineli şekilde yapılması ve bazı üye ülkelerin aynı anda aynı sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmesi opsiyonu üzerinde duruluyor. Ortak hareket etme yaklaşımının en önemli nedenlerinden biri ise kimsenin bu adımı ilk atan olmak istememesi.

LİTVANYA İSTEKLİ, YUNANİSTAN TEMKİNLİ

Fransa ve Almanya, İngilere’ye güçlü destek verip AB’nin kabul ettiği sonuç bildirisindeki ifadelerin şekillenmesinde önemli rol oynarken Rus diplomatları sınır dışı etme opsiyonunu kamuya açık şekilde dile getiren ilk AB lideri Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite oldu. Rusya konusunda temkinli davranılması konusunda ısrarcı olanların başını ise Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras çekti.

ÇEKMEDİK, GERİ ÇAĞIRDIK

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB’nin Moskova Büyükelçisi’nin geri çağrılmasının yaptırım değil önlem olduğunu belirterek eylemin çekme değil geri çağırma olduğunun altını net şekilde çizdi.

İNGİLTERE MEMNUN

İngiltere Başbakanı Theresa May ise AB’nin gösterdiği dayanışmadan oldukça memnun. May, AB’nin yaklaşımının, Rus tehdidine karşı birlikte durulması ve değerlerin savunulması olduğunu vurguladı. AB Zirvesi’nde Rusya’ya yönelik herhangi bir ek yaptırım gündeme gelmedi.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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