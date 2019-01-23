AB’den Rumlara vatandaşlık satışı uyarısı
Avrupa Birliği Komisyonu, uzun süredir şikâyetçi olduğu aralarında Kıbrıs Rum yönetiminin de bulunduğu bazı AB ülkelerinin ‘altın pasaport’ adı altında vatandaşlık satmasını sert bir dille eleştirdi.
Komisyon, Kıbrıs Rum yönetimi, Bulgaristan ve Malta’yı kontrolsüz vatandaşlık satışıyla suç örgütleri ve kara para aklayanları AB’ye sokmakla suçladı.
AB Komisyonu’nun yarın yayınlayacağı rapora göre, 28 AB üyesi içinde sadece, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Bulgaristan ve Malta, herhangi bir ön şart olmadan 1-2 milyon Euro’luk yatırım karşılığında otomatik vatandaşlık veriyor. Bu üç üye, yatırımcıların şahsen başvurmasına bile gerek olmadan avukatlar aracılığıyla satış yapıyor. Rapora göre, yine aralarında Rum yönetimi, Bulgaristan ve Malta’nın da bulunduğu 22 üye ülke, yatırım karşılığı daimi ikamet izni de veriyor. Rum istatistiklerine göre, Rumlar pasaport satışından bugüne kadar 5 milyar Euro’nun üzerinde gelir elde etti.
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