AB’den Riyad’a Kaşıkçı yaptırımı
AVRUPA Birliği Komisyonu’nun Suudi Arabistan’ı, terör finansmanı ve kara para aklama konusunda yeterli kontrolleri uygulamadığı nedeniyle bloğa tehdit oluşturan ülkelerin taslak listesine eklediği belirtildi.
Reuters’ın konuyla ilgili haberinde bu hamlenin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Büyükelçiliği’nde öldürülmesi sonrasında uluslararası baskının arttığı bir döneme denk gelmesine dikkat çekildi. AB’nin listesi şu anda İran, Irak, Suriye, Afganistan, Yemen ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere 16 ülkeden oluşuyor ve çoğunlukla, kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesiyle mücadele etmek için kurulmuş Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu’nun (FATF) kullandığı ölçütlere dayanıyor.
Ancak, bu hafta AB Komisyonu tarafından 2017’den bu yana geliştirilen yeni kriterler kullanılarak liste güncellendi. Bu güncellenen listeye Suudi Arabistan da eklenirken uygulamaya geçilmesi için 28 AB ülkesinin onayı gerekiyor. Suudi yetkililerden henüz bu konu hakkında yorum yapılmadı.
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