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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
02.05.2018 - 20:43, Son Güncelleme:

AB’den 'radikal' çözüm: Üye ülkelere yeni yaklaşım

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den 'radikal' çözüm: Üye ülkelere yeni yaklaşım

ÜYE ülkelerinden bazılarının hukukun üstünlüğü alanındaki ilke ve kurallara uymamasıyla başa çıkamayan Avrupa Birliği Komisyonu’ndan radikal bir öneri geldi.

Hukukun üstünlüğüne saygıyı tam anlamıyla sağlayabilmek için mali unsurların devreye sokulması gündemde. Komisyon’un önerisine göre hukukun üstünlüğünde gerileme yaşanan üye ülkelerin Birlik fonlarına erişimi kısıtlanabilecek.

Önerilen önlemler, hukukun üstünlüğü alanında yaşanacak olası gerilemenin ciddiyet düzeyine bağlı olarak ilgili ülkenin fonlara erişiminin askıya alınmasına, fonlarda kesintiye gidilmesine ya da erişime kısıtlama getirilmesine olanak sağlıyor.

OYBİRLİĞİ ARANMAYACAK

Bir üye ülke için yaptırım uygulanabilmesi için AB Komisyonu’nun bu doğrultuda öneride bulunması gerekecek. Öneri doğrultusunda karar alınması için ise oybirliği aranmayacak. Yaptırım kararı nitelikli oy çokluğuyla bloke edilebilecek.

Çok yıllı bütçenin detaylarını Avrupa Parlamentosu’nda açıklayan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, önlemlerin spesifik bir üye ülkeyi hedef almadığını söyledi. Juncker, herhangi bir ülke adı telaffuz etmese de önlemler son dönemde AB kural ve ilkelerine uymama konusunda ısrarlı bir tavır içinde olan Macaristan ve Polonya’nın tavır değişikliğine gitmemesi üzerine gündeme geldi.

1.28 TRİLYON EURO

AB Komisyonu yeni yaklaşımıyla ileride benzer sorunlar yaşanması durumunda bunun sadece siyasi değil mali sonuçlarının da olacağı mesajı vermeye çalışıyor. Yeni yaklaşımın pratikte AB Komisyonu’nun planladığı şekilde işleyip işlemeyeceği ise henüz net değil. AB’nin 2021-2027 dönemini kapsayacak bütçesi toplamda 1.28 trilyon Euro seviyesinde olacak.

 

 

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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