AB’den olumsuz Türkiye raporu
AVRUPA Birliği, son yılların en olumsuz Türkiye raporlarından birini 17 Nisan’da yayımlamaya hazırlanıyor.
Hürriyet’in taslağına ulaştığı eski adıyla İlerleme Raporu, yeni adıyla Türkiye Raporu, Ankara’nın normalleşme ve Brüksel’in beklentilerini karşılama doğrultusunda atması gereken çok sayıda adım olduğunu gösteriyor. Taslak raporda öne çıkan vurgular şunlar:
DARBE GİRİŞİMİ: Bu tür tehdit karşısında hızlı ve orantılı adım atmak Türkiye’nin meşru ihtiyacı. Bununla birlikte darbe girişimi sonrasındaki önlemlerin geniş ölçeği ve kolektif yapısı ciddi endişeye neden olmayı sürdürüyor.
KHK: Kanun hükmünde kararnameler (KHK) bazı sivil ve siyasi hakların kısıtlanmasına neden oldu. OHAL’e mümkün olan en kısa sürede son verilmeli.
ANAYASAL DEĞİŞİKLİKLER: Türkiye, AB adayı ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olmasından kaynaklanan taahhütlerine ve yükümlülüklerine uygun olarak yeni sisteme adaptasyon sürecini, kontrol ve denge unsurlarını devreye sokmak ve demokrasinin temel unsurlarını korumak için kullanmalı.
TEMEL HAKLAR: Başta ifade özgürlüğü olmak üzere insan haklarının tümünde geri gidiş sürdü. Yasal çerçeve, insan hakları ve temel haklara saygı konusunda genel güvenceler içeriyor, ancak bunların etkili şekilde uygulanması gerekiyor.
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