AB’den olumsuz Türkiye raporu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
31.03.2018 - 23:46, Son Güncelleme:

AB’den olumsuz Türkiye raporu

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den olumsuz Türkiye raporu

AVRUPA Birliği, son yılların en olumsuz Türkiye raporlarından birini 17 Nisan’da yayımlamaya hazırlanıyor.

Hürriyet’in taslağına ulaştığı eski adıyla İlerleme Raporu, yeni adıyla Türkiye Raporu, Ankara’nın normalleşme ve Brüksel’in beklentilerini karşılama doğrultusunda atması gereken çok sayıda adım olduğunu gösteriyor. Taslak raporda öne çıkan vurgular şunlar:

DARBE GİRİŞİMİ: Bu tür tehdit karşısında hızlı ve orantılı adım atmak Türkiye’nin meşru ihtiyacı. Bununla birlikte darbe girişimi sonrasındaki önlemlerin geniş ölçeği ve kolektif yapısı ciddi endişeye neden olmayı sürdürüyor.

KHK: Kanun hükmünde kararnameler (KHK) bazı sivil ve siyasi hakların kısıtlanmasına neden oldu. OHAL’e mümkün olan en kısa sürede son verilmeli.

ANAYASAL DEĞİŞİKLİKLER: Türkiye, AB adayı ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olmasından kaynaklanan taahhütlerine ve yükümlülüklerine uygun olarak yeni sisteme adaptasyon sürecini, kontrol ve denge unsurlarını devreye sokmak ve demokrasinin temel unsurlarını korumak için kullanmalı.

TEMEL HAKLAR: Başta ifade özgürlüğü olmak üzere insan haklarının tümünde geri gidiş sürdü. Yasal çerçeve, insan hakları ve temel haklara saygı konusunda genel güvenceler içeriyor, ancak bunların etkili şekilde uygulanması gerekiyor.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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