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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BRÜKSEL (AA)
06.04.2018 - 20:02, Son Güncelleme:

AB'den Kuzey Kore'ye ek yaptırım

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AB'den Kuzey Kore'ye ek yaptırım

Avrupa Birliği (AB), nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu olarak yaptırımların genişletildiğini bildirdi.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'ye yönelik kısıtlayıcı yaptırımların artırıldığı kaydedildi. 

Böylece, AB'nin ilave yaptırım listesinde mal varlıkları dondurulmuş ve/veya vize yasağı getirilmiş BM kararıyla uyumlu kurum sayısı 75'e ulaşırken, kişi sayısı da 80 oldu. Buna ek olarak AB'nin kendi listesinde Kuzey Kore'den 55 kişi ve 9 şirkete daha yaptırım uygulanıyor. 

BM yaptırımlarını ihlal ettiği düşünülen deniz taşıtlarına yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin de artırıldığı belirtilen açıklamada, AB'nin 15 gemiye yönelik mal varlıklarını dondurduğu, 15 geminin de limanlara girişinin yasaklandığı ifade edildi. 

Açıklamada, AB'nin, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için anlamlı bir diyalog yürütmesi gerektiği konusunda ısrarlı tutum sergilemeye devam ettiği hatırlatıldı. 

AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik ilk yaptırımları 2006'da başlamıştı. Ülkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı verecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı. 

 

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