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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.03.2018 - 20:24, Son Güncelleme:

AB'den kritik Suriye açıklaması

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AB'den kritik Suriye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de yaşanan iç savaşa ilişkin, "Savaşı kazanabilirsiniz ancak kapsayıcı bir sistem geliştiremezseniz barışı tesis edemezsiniz. Bunun yolu da kapsayıcı siyasi uzlaşıdan geçer." dedi.

Mogherini, AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katıldığı ve yaklaşık 8 saat süren Dışişleri Konseyi'nin ardından basına açıklamalarda bulundu.
Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal'e yapılan saldırıda İngiltere ile dayanışma içinde olduklarını belirten Mogherini, Rusya'nın konuya ilişkin şüpheleri gidermesi gerektiğini ifade etti.

SURİYE'DE SİYASİ UZLAŞI ÇAĞRISI

Mogherini, toplantıda Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura'nın kendilerini bilgilendirdiğini belirterek, bölgede durumun daha kötüye gitmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Mistura ile nisan ayında düzenlenecek Suriye konulu Brüksel Konferansı'nı da değerlendirdiklerini aktaran Mogherini, "Savaşı kazanabilirsiniz ancak kapsayıcı bir sistem geliştiremezseniz barışı tesis edemezsiniz. Bunun yolu da kapsayıcı siyasi uzlaşıdan geçer." diye konuştu.

KORE MEMNUNİYETİ

Mogherini, bugün Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile de görüştüklerini anımsatarak, Kore Yarımadası'nda son dönemde barış için atılan adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca İran'ın Orta Doğu'daki siyasetinden endişe duyduğunu söyleyen Mogherini, İran ile Nükleer Anlaşma'nın sürdürülmesinden yana olduklarını sözlerine ekledi. 

RUSYA'YA ELEŞTİRİ

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin Rusya'da 18 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerin "son derece kontrollü bir yasal ve siyasi ortamda ve eleştirel sesler üzerinde baskı kurularak" gerçekleştirildiğini bildirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın AGİT tarafından ortaya konulan ihlal ve eksikliklere yönelik önlem alması gerektiği belirtildi.
AB'nin, Rusya'nın Kırım'ı ve Sevastopol'u yasa dışı ilhakını tanımadığı hatırlatılan açıklamada, "Bu nedenle AB, Kırım Yarımadası'nda yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımıyor." ifadesi kullanıldı.

 

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