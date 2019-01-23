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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.01.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

AB'den kritik 'Altın vize' raporu

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AB'den kritik 'Altın vize' raporu

AB Komisyonundan, üye ülkelerin yatırım karşılığında vatandaşlık veya oturma izni vermesine imkan tanıyan "Altın vize" programlarının güvenlik tehdidi oluşturduğu bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin yatırım karşılığında vatandaşlık veya oturma izni vermelerine imkan tanıyan "Altın vize" programlarına ilişkin raporunu yayınladı.

Raporda, "Altın vize" uygulamasının suç örgütlerinin AB'ye sızma olasılığını, kara para aklamayı, yolsuzluğu, vergi kaçakçılığını ve güvenlik risklerini artırdığı kaydedildi.

Bulgaristan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından uygulanan yatırım karşılığı vatandaşlık programlarının AB vatandaşlığı sağladığı anımsatılan raporda, söz konusu programlarını kullananların AB üyesi ülkede yaşamamalarına rağmen vatandaşlık hakkı edindiklerine dikkat çekildi.

Raporda, "Altın vize" başvuru sahiplerine uygulanan güvenlik kontrollerinin yeterince sağlıklı yapılmadığına işaret edilerek, üye ülkelerin bu alanda daha fazla iş birliği yapmaları ve denetimleri artırmaları gerektiği vurgulandı.

Yatırım programlarının şeffaf olmadıkları belirtilen raporda, üye ülkelerden bu programlara kimlerin başvurduğu, ne kadar para toplandığı ve kimlere vatandaşlık sağlandığı konularında daha fazla bilgi paylaşımında bulunmaları istendi

‘ÜYE ÜLKELERİN KATILIMIYLA UZMAN GRUBU KURULACAK’

Raporda, AB Komisyonu'nun söz konusu uygulamaların birlik yasalarına uygunluğunu takip edeceği, gerekli önlemleri alacağı belirtilerek, programların şeffaflığını, yönetimini ve güvenliğini geliştirmek üzere üye ülkelerin katılımıyla uzman grubu kuracağı kaydedildi.

Öte yandan AB üyesi ülkelerin pek çoğu yatırım karşılığında "Altın vize" programı uyguluyor. Yunanistan, 250 bin avroluk gayrimenkul yatırımı karşılığında oturma izni veriyor. Portekiz, 350 bin avroluk gayrimenkul yatırımında oturma izni verirken 5 yıl sonunda vatandaş olma imkanı sağlıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde farklı "Altın vize" programları bulunuyor ve 2 milyon avroluk yatırım ile 6 ayda vatandaşlık hakkı sağlarken, 300 bin avro emlak yatırımı karşılığında da oturma izni veriyor.

İspanya'da 500 bin avroluk gayrimenkul alımı karşılığında oturma izni verilirken, bunu yapanlara 5 yılın sonunda kalıcı oturum ve 10 yıl sonunda da vatandaşlık hakkı sağlanıyor.

İrlanda'da ülkenin resmi yatırım fonuna 1 milyon avro katkı sağlanmasıyla oturum izni veriliyor.

Malta'da milli kalkınma fonuna 650 bin avro, hükümetin onayladığı finansal enstrümanlara 150 bin avro yatırımla birlikte 350 bin avroluk gayrimenkul satın alınmasıyla vatandaşlık sağlanıyor. Malta'da bir başka programla hazine bonosuna 5 yıl için 250 bin avro yatırım yapılması halinde oturum izni veriliyor.

Bulgaristan ise 510 bin avro civarında hazine bonosu yatırımı karşılığında kalıcı oturum verirken, 5 yıl sonunda vatandaşlık imkanı sağlıyor. Bulgaristan'da yatırım miktarının artması ile vatandaşlık alma süresi kısalabiliyor.

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