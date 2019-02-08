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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.02.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

AB'den Kaşıkçı cinayeti için detaylı soruşturma çağrısı

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AB'den Kaşıkçı cinayeti için detaylı soruşturma çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin detaylı ve güvenilir bir soruşturma yapılması çağrısını tekrarladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, AA muhabirinin, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmasına ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, AB'nin Kaşıkçı cinayeti konusundaki tutumunda bir değişiklik olmadığını ifade etti.     

Kocijancic, "Önceki aylarda söylediğimiz gibi detaylı ve güvenilir bir soruşturma yapılması çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu     

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye ziyaretinin ardından elde ettiği bulgulara ilişkin dün yazılı açıklama yapmıştı.     

Ziyaret sırasındaki desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Callamard'ın, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından vahşice ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.       

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