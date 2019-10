AB'den Johnson'a Brexit tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter'dan paylaştığı mesajında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı hedef aldı.

Tusk, "Burada mesele aptal bir suç atma oyununu kimin kazanacağı değil. Asıl mesele, Avrupa ve İngiltere'nin geleceğiyle vatandaşlarımızın güvenliği ve çıkarları." vurgusunu yaptı.

Mesajında, Johnson'ı etiketleyen Tusk, "Anlaşma istemiyorsun, erteleme istemiyorsun, Brexit'i iptal etmek istemiyorsun, bu süreci nereye götürmek istiyorsun?" ifadelerini kullandı.

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?