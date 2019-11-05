AB’den İsrail’in planına tepki
Avrupa Birliği (AB), İsrail’in Batı Şeria’da iki bin yeni inşaatın planını onaylamasını eleştirdi.
Dün yapılan açıklamada AB, işgal altındaki topraklardaki tüm yerleşim projelerinin yasa dışı olduğu yönündeki tutumunu tekrarladı. Bu durumun iki devletli çözümü ve kalıcı barış çabalarını tehdit ettiği belirtildi. Yerleşim karşıtı gözlem grubu Peace Now (Barış Şimdi), İsrailli yetkililerin geçen ay Batı Şeria’da 2 bin 342 yeni inşaata onay verdiğini bildirdi. İnşaatlara başlanmasının birkaç yılı bulabileceği belirtilirken, Peace Now grubuna göre İsrail bu yıl toplamda 8 bin 300 yerleşimin inşaatı için adım attı. Bu, yeni yerleşimlerin 2018’e göre iki kat artacağı anlamına geliyor. İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.
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