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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
25.09.2018 - 23:58, Son Güncelleme:

AB’den İran’da Trump’ı baypas adımı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den İran’da Trump’ı baypas adımı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ticaret yapan şirketlere yaptırım uygulama kararı almasının ardından bu ülkeyle imzalanan nükleer anlaşmayı korumaya ve ticareti sürdürmeye çalışan Avrupa Birliği’nden dikkat çekici bir adım geldi.

New York’ta bir araya gelen AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Rusya, Çin, İran, Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanları yeni bir finansal mekanizma üzerinde anlaştı. ‘Özel Amaçlı Araç’ adı verilen yeni mekanizma, İran’ın ihracat ve ithalat ödemelerinin yapılmasını sağlama ve bu ülkeyle meşru iş yapan şirketleri destekleyip güvence verme amacı taşıyor. ABD’nin çekilme kararı aldığı İran ile nükleer anlaşmayı korumak ve Tahran’ın bu anlaşmaya tam bağlı kalmasını sağlamak amacıyla formüller üreten AB’nin son adımı siyasi karar niteliğinde.

DETAYLAR BELLİ DEĞİL

Yeni mekanizmanın nasıl işleyeceğine ilişkin detaylar üye ülkelerden teknik uzmanların katılımıyla yapılacak bir toplantıda belirlenecek. Washington ise 4 Kasım’dan sonra İran ile ticareti sürdüren şirketlerin yaptırımdan kaçamayacağı konusunda AB’yi uyarmayı sürdürüyor. Bu yılki rakamlar AB-İran ticaretinin aylık 2 milyar Euro seviyesinde olduğunu gösterse de geniş çaplı çekilmeler nedeniyle bu seviyenin korunması oldukça zor gözüküyor. Peugeot, Renault, Deutsche Telekom ve Airbus gibi önemli Avrupa şirketleri mayısta İran’dan çekildi. Havayolu şirketleri Air France ve British Airways de bu ülkedeki operasyonlarına son verdi. 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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