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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
31.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB’den Ege’de zeplinle gözlem

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
AB’den Ege’de zeplinle gözlem

Avrupa Birliği ve Yunanistan, mülteci akışına karşı Kuşadası’nın hemen karşısındaki Sisam Adası’nda zeplinle gözlem çalışmalarına başladı.

Avrupa Sınır Güvenliği Ajansı (FRONTEX) ve Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi’nde yasadışı geçişleri engellemek gerekçesiyle zeplin ile gözetleme faaliyetlerine başladı. Kuşadası’nın hemen karşısındaki Sisam (Samos) Adası’na konuşlanan 35 metre uzunluğundaki zeplin, radar ve termik kameralarla söz konusu bölgedeki yasadışı geçişleri gerçek zamanda tespit ederek Yunan ve Türk sahil güvenlik birimlerini durumdan haberdar edecek. Yaklaşık bin metre yüksekliğe kadar uçabilen zeplin, 28 gün boyunca deneme sürecine tabi tutulacak. Sonuçların tatmin edici bulunması halinde Ege’deki diğer adalara da zeplin gönderilecek.

ÇİPRAS DÖNEMİNDE İMZALANDI

Ege’nin zeplin ile gözetlenmesi anlaşması 2018 yılında Aleksis Çipras hükümeti ile Frontex arasında imzalanmıştı. Göç Politikası’ndan Sorumlu yeni Bakan Yardımcısı Yorgo Kumuçakos, gözetleme faaliyetleri kapsamında geniş bir bölgede fotoğraflar çekileceğini, insan kaçakçılığı yürüten gemilerin tespit edilmesi durumunda da bu bilginin Türk tarafına iletileceğini söyledi. Ege adalarında hâlâ 20 bin civarında mülteci ve göçmen yaşıyor. Adalardaki mülteci kampları ise en fazla 9 bin kişiyi barındırabilecek kapsitede. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) göre, bu yıl Türkiye’den deniz yoluyla 16 bin kişi Yunanistan’a geçti. Zeplinle gözetlemeye karşı çıkan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) “Biri Bizi Gözetliyor programını hatırlatan zeplin, demokratik hürriyetleri kısıtlıyor. Zeplin, sadece Ege denizini değil adaları da gözetleyecek” diyerek tepki gösterdi.

 

 

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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