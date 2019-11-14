AB’den ayrımcı adıma rötuş
Göreve 1 Aralık’ta başlaması öngörülen yeni Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göç konusunu kapsayan ve aşırı sağ söylemleri çağrıştırdığı gerekçesiyle sıkça eleştirilen portfolyonun adını değiştirme kararı aldı. ‘Avrupa Yaşam Tarzımızın Korunması’ olan isim, ‘Avrupa Yaşam Tarzının Teşviki’ olarak değiştirildi. Başından bu yana ilk ismi savunan yeni komisyonun değişikliğe gitmesi, zamanlaması açısından dikkat çekiyor.
Eski AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas’ın sorumlu olacağı portfolyonun isminde değişikliğin, henüz onay almayan Fransa, Romanya ve Macaristan’ın AB Komisyonu adaylarının bugün Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak ‘sorgu oturumları’ öncesi gelmesi ‘sol kanattan destek alma manevrası’ yorumlarının yapılmasına neden oldu. AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Grubu aylardır bu değişikliğin yapılması için Von der Leyen ile pazarlık halindeydi. S&D özellikle Fransa’nın önerdiği Thierry Breton’a sıcak bakmıyordu. Yapılan bu değişiklikle Breton da dahil üç adayın S&D’den destek alma şansları arttı.
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