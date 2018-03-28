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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
28.03.2018 - 15:04, Son Güncelleme:

AB’den ‘askeri Schengen’

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den ‘askeri Schengen’

SAVUNMA alanında daha etkin bir rol ve yapılanmayı hedef haline getiren Avrupa Birliği, son yıllarda Rusya’nın endişe kaynağı olmaya başlamasının da etkisiyle ‘askeri Schengen bölgesi’ oluşturuyor.

 Askeri ekipman ve birliklerin bir AB ülkesinden diğerine geçişlerde çok sayıda bürokratik işleme tabi olması ve askeri hareketliği kolaylaştıracak altyapı eksikliği üzerine harekete geçen AB Komisyonu, kontrolsüz serbest dolaşıma olanak sağlayan Schengen sistemini askeri alana uyarlama amaçlı önerilerde bulundu.

Üç ayaklı bir yaklaşıma dayanan uygulamada, askeri hareketliliği kısıtlayan fiziki, yasal ve prosedürle ilgili engellerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Birlik içindeki askeri hareketliliğin kolaylaştırılması sayesinde krizlerin daha etkili şekilde önlenmesinin ve zorluklar karşısında daha hızlı hareket edilmesinin sağlanacağını söyledi.

‘Askeri Schengen’ fikrinin hayata geçirilebilmesi için NATO ile AB arasında tam işbirliği gerekiyor. Öneriler hayata geçirildiğinde askeri birlik ve ekipmanlar, bir AB ülkesinden diğerine ya da sınır bölgelerine şu ankinden çok daha hızlı ulaşacak.

‘Askeri Schengen’ fikrinde Rusya’nın son yıllardaki askeri faaliyetleri ve tehdit olma potansiyelinin yükselmesi etkili oldu. Uygulama NATO’nun da talepleri arasında yer alıyor.

Komisyon tarafından açıklanan önerilerin hayata geçirilmesi için üç ayaklı bir yaklaşım izlenecek. Öncelikle AB ülkeleri askeri ihtiyaç ve gerekliler ile bunlara bağlı altyapı gereksinimlerini belirleyecek. Bunun ardından bu talepler doğrultusunda öncelikli altyapı projeleri listesi oluşturulacak. Son aşamada ise gümrük işlemleri ve bürokratik işlemler en aza indirilecek, yasal düzenlemeler uyumlu hale getirilecek.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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