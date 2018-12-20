AB’den ‘anlaşmasız boşanma’ önlemleri
İNGİLTERE’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) konusundaki belirsizlik tarafları ‘anlaşmasız bir boşanma’ durumunda devreye sokulacak önlemleri belirlemeye itti.
AB kanadı, kendi çıkarlarını öne çıkaran, tek taraflı ve hasar kontrolü amaçlı bir plan açıkladı. AB Komisyonu tarafından açıklanan havacılık, taşıma ve finans sektörlerinin öne çıktığı plan İngiltere’nin yaşayacağı sıkıntılardan çok bu sıkıntıların AB’ye yansımasını en aza indirme çabasına odaklandı. Brüksel, bazı geçici önlemlerle kısa vadeli şoku yumuşatarak kendi çıkarlarını garantiye almaya çalışırken İngiltere’ye de işinin kolay olmayacağı mesajını net şekilde gönderdi.
HAVA SAHASI KAPANABİLİR
Anlaşma olmadan ayrılma durumunda 29 Mart’tan sonra İngiliz uçaklarının AB hava sahasını kullanmasına ilişkin ciddi sıkıntılar öngörülüyor. AB Komisyonu hava trafiğinin tam kopmasına engel olacak ancak İngiltere’nin şu ana kadar yararlandığı hakların tamamını kullanmasına olanak vermeyecek bazı teknik düzenlemeleri kısıtlı bir süre için devreye sokacak. Kara taşımacılığı, sınır kontrolleri, mali işlemler, çevre, gümrükler AB’nin ek önlemleri devreye sokacağı alanlar arasında.
ORDU DA DEVREDE
İngiltere de benzer bir durumda devreye sokulacak bir planı netleştirdi. İngiltere’nin en fazla dikkat çeken önlemi, ‘anlaşmasız boşanma’ durumunda yaşanacak bir karmaşanın giderilmesine katkı sağlamak amacıyla ordudan yardım alınacak olması. İngiliz Savunma Bakanlığı, hükümetin hazırladığı plan çerçevesinde 3.500 kişilik bir gücü hazır tutma kararı aldı.
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