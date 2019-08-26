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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
26.08.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

AB'den Amazon ormanlarındaki yangınlara tepki

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AB'den Amazon ormanlarındaki yangınlara tepki

Avrupa Birliği (AB), Brezilya hükümetinin Amazon ormanlarındaki yangına göz yummasının, AB ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasını riske attığını bildirdi.

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  • Amazonlardaki yangınlara savaş uçaklarıyla müdahale ediliyor
  • Amazonlardaki yangınlara savaş uçaklarıyla müdahale ediliyor
  • Amazonlardaki yangınlara savaş uçaklarıyla müdahale ediliyor
  • Amazonlardaki yangınlara savaş uçaklarıyla müdahale ediliyor
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AB Komisyonu Başsözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde, Brezilya'nın Paris Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Andreeva, "Bu yükümlülükler arasında Amazon ormanlarındaki ağaçsızlaştırma politikasının durdurulması da bulunuyor. AB olarak bu yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini yakından takip ediyoruz." dedi.

Brezilya hükümetinin Amazon ormanlarının yok olmasına göz yumması halinde AB üyelerinin MERCOSUR ile anlaşma imzalamasını beklemenin zor olduğunu belirten Andreeva, Birliğin orman yangınlarının durdurulması için uydu fotoğraflarının paylaşılması dahil çeşitli alanlarda desteğini sunduğunu ifade etti.

Konunun, AB dışişleri bakanları tarafından perşembe günü ele alınması bekleniyor.

Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 binden fazla orman yangını meydana geldiği bildirildi. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre ülkede bu yıl 72 bin 843 yangın çıktı.

Ülkedeki orman yangınları, son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış yaşandı.

G7den Amazon yangınları için 20 milyon avro
G7'den Amazon yangınları için 20 milyon avro

AB İLE MERCOSUR ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile Avrupa Birliği (AB) arasında uzlaşılan serbest ticaret anlaşması için müzakereler 20 yıl önce başlamıştı.

Söz konusu anlaşma, AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor.

Anlaşma kapsamında AB ve MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve MERCOSUR ülkeleri AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.

Amazon Yağmur Ormanları'ndaki yangın devam ediyor
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