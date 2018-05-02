AB’den ABD’ye vergi tepkisi
ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına ise yüzde 10 oranında ek vergi uygulama kararında Avrupa Birliği’ne ek bir ay muafiyet tanımasına Brüksel’den sert tepki geldi.
AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada 1 Haziran’a kadar tanınan ek muafiyetin pazardaki belirsizliği uzattığı vurgulanarak, “Tehdit altında müzakere etmeyiz” mesajı yinelendi.
Ulusal güvenliğin ABD’nin önlemlerine gerekçe olarak gösterilemeyeceğinin altının çizildiği açıklamada, AB’nin bu önlemlerden tam ve daimi olarak muaf tutulması yönündeki isteği yinelendi. Çelik ve alüminyum sektöründeki kapasite aşımının AB kaynaklı olmadığına da dikkat çekilen açıklamada, “Tam tersine, AB geçtiğimiz aylarda bu konuya bir çözüm bulunması için ABD ve diğer ortaklarla mümkün olan her seviyede angaje oldu” denildi. AB kanadında ek sürenin 1 Haziran’ın ötesine geçecek şekilde tekrar uzatılmayacağı görüşü hakim.
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