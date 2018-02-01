AB’den ABD’ye Filistin eleştirisi

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail ile Filistin arasında barışı sağlamak için tek başına hareket etmemesi konusunda ABD’yi uyardı. Filistinlilere Yardım İçin Geçici İrtibat Komitesi’nin (AHLC) olağanüstü nitelikli toplantısı öncesinde konuşan Mogherini, “Müzakereler için her çerçeve çok taraflı olmalı ve süreç açısından esas olan tüm oyuncuları, tüm ortakları dahil etmeli. Birinin ya da ötekinin olmadığı süreç işlemez, gerçekçi olmaz” dedi. AB, toplantı öncesinde Filistin için 42.5 milyon euro tutarında yeni bir destek paketi de açıkladı. Türkiye’nin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız tarafından temsil edildiği AHLC’nin olağan toplantısı martta yapılacak.