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    AB'den ABD'ye destek: 'Tillerson'un Ankara'daki sözlerine katılıyorum'

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    16.02.2018 - 22:26 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE’nin Afrin’e yönelik operasyonu, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın (GYMNICH) gündemindeydi. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in Birlik bakanlarını operasyon hakkında bilgilendirdiği Sofya’daki toplantı sonrasında açıklama yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD’nin operasyon bağlamında Türkiye’ye yaptığı itidal çağrısına katıldığını söyledi.

    ABden ABDye destek: Tillersonun Ankaradaki sözlerine katılıyorumAB’nin geçtiğimiz günlerde ve haftalarda sivil kayıplardan ve operasyonun insani sonuçlarından duyduğu endişeleri dile getirdiğini hatırlatan ve Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerinin farkında olduklarını belirten Mogherini şunları söyledi: “Askeri operasyonların hedefinin, DEAŞ ve Birleşmiş Milletler’in listesindeki terör örgütleri olmayı sürdürmesi lazım. Bu pozisyonumuzu Türk dostlarımıza bir kez daha ilettik. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ankara’daki sözlerine katılıyorum, Türk dostlarımızın askeri eylemlerinde itidal göstermelerini ısrarla tavsiye ediyoruz.”

    ÇELİK’TEN TEPKİ

    Operasyonun uluslararası hukuka uygunluğunun ve Türkiye’nin egemen bir devlet olarak güvenliğini sağladığının altını çizen Çelik ise AB ülkelerinden beklentilerinin Zeytin Dalı Operasyonu’na tam destek vermeleri olduğunu söyledi. Toplantı sonrasında basına konuşan Çelik, Türk ordusunun sivil kayıp verilmemesi için en yüksek hassasiyeti gösterdiğini belirterek, “Bu konuda, olmayan bir konuda, endişe dile getirenler yüzlerce roket atılıp da yaralanan, hayatını kaybeden vatandaşlarımız, yani Türkiye’nin sivil kayıpları konusunda kesinlikle bu şekilde bir endişeyi dile getirmiyorlar. Bu çifte standartlar kaldırılabilir, makul konular değildir” ifadelerini kullandı.

    Çelik’ten AB’ye takvim tepkisi: Çifte standartÇelik’ten AB’ye takvim tepkisi: Çifte standart

     

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    Etiketler: AB , ABD , Mogherini
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