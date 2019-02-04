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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.02.2019 - 19:50, Son Güncelleme:

AB'de Venezuela çatlağı... Dikkat çeken veto

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AB'de Venezuela çatlağı... Dikkat çeken veto

Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülke, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklarken, AB'nin birlik olarak hareket edememesi dikkati çekti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AB'nin Guaido'yu tanımasına yönelik ortak açıklamayı, İtalya ve Yunanistan engelledi.

İtalya ve Yunanistan, Venezuela halkının kendi geleceğini kendi tayin etmesi ve ülkenin iç işlerine karışılmaması gerektiğini savunuyor.

İtalya'da hükümet ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) Dış Politika Sözcüsü Alessandro di Battista, "Biz ne Maduro ne de Guaido'yu destekliyoruz. Venezuela'da tek olması gereken özgür seçimler." açıklamasında bulundu.

Di Battista, "Avrupa, ABD'nin talimatlarına uymayı artık tamamen bırakmalı. Bu dönemde tarafsız olmak için cesur olmak gerekiyor." diye konuştu.

AB "ÖZGÜR SEÇİMLERDE" ISRARLI

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında, yeni gelişmeler ışığında bir açıklama yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, "AB'nin tutumunu tekrar edeyim. Tüm 28 üyenin teyit ettiği tutum çok açık, Venezuela'da özgür, şeffaf ve güvenilir başkanlık seçiminin acilen gerçekleşmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

ABde Venezuela çatlağı... Dikkat çeken veto

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ise AB'den ortak bir açıklama için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek "Ancak bu şimdilik gerçekleşmeyecek çünkü hala bazı ülkeler karşı çıkmaya devam ediyor. Üye ülkelerin Venezuela'ya verdiği süre dolduğu için her ülke kendi açıklamasını yaptı. Ortak deklarasyon olmadı, kesinlikle de olmayacak." açıklamasında bulundu.

VENEZUELA AB KURUMLARINI DA BÖLDÜ

Diğer yandan, Venezuela konusu sadece üye ülkeler arasında değil, AB kurumları arasında da ayrışmaya yol açtı.
Avrupa Parlamentosu (AP), geçen hafta yapılan Genel Kurulda düzenlediği oylamayla Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdı.
AP üyeleri, aynı zamanda tüm ülkelere de Guaido'yu tanıma çağrısında bulundu.

AB ÜYESİ 13 ÜLKE TANIDI

İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, Portekiz, Danimarka, Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka, Çekya ve Litvanya şimdiye kadar Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklarken, 15 üye ülkeden henüz tanıma kararı gelmedi.
Almanya, Fransa ve İngiltere'nin başını çektiği ülkeler, geçen hafta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya çağrıda bulunarak ülkeyi 8 gün içinde yeni seçimlere götürmemesi durumunda Meclis Başkanı Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını duyurmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise tanıma kararının birlik üyelerinin vereceği bir karar olduğunu savunmuştu. 

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