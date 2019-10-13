AB’de Türkiye açmazı
TÜRKİYE konusunu tüm boyutlarıyla önce pazartesi günü dışişleri bakanları daha sonra da 17-18 Ekim’de Brüksel’de yapılacak zirvede liderler düzeyinde ele alacak olan Avrupa Birliği, zor bir denklemle karşı karşıya kaldı. AB, üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle Suriye’deki gelişmeler, mülteciler ve Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları konusunda takınacağı tavrı belirlemekte zorlanıyor.
ORTAK TAVIR ARAYIŞI
AB Zirvesi’nde, Brüksel-Ankara hattındaki ilişkinin kilit unsurlarından olan göç konusunda Türkiye’ye ek mali yardıma ilişkin ilk değerlendirmenin yapılması öngörülüyordu. Suriye’deki operasyon sonrasında bu konunun gündeme gelme ihtimali iyice düştü. Almanya ve Yunanistan’ın özellikle desteklediği ek mali yardım konusunun ‘mevcut ortamda’ açılmasının iç siyasi sonuçlarına yönelik çekinceler öne çıkmış durumda. Barış Pınarı Harekâtı konusunda AB’de operasyondan rahatsız olanların sayısı oldukça fazla. Ancak operasyonun ‘işgal’ olarak nitelenmesi ve güçlü kınama yaklaşımına sıcak bakmayan ülkeler de söz konusu. Aynı durum operasyon bağlantılı yaptırım söylemleri için de geçerli. AB’nin hedefi güçlü bir ortak tavır takınılması olacak ve bu konuda da son sözü liderler söyleyecek. Kıbrıs açıklarında Türkiye tarafından yürütülen sondaj çalışmaları da AB’nin kafa yoracağı unsurlar arasında. Temmuzda bu konuda bazı göstermelik önlemler devreye sokulmuş ancak Rum Kesimi’nin ‘hedef odaklı yaptırım’ talebi sonuç doğurmamıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle