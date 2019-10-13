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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 13.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB’de Türkiye açmazı

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AB’de Türkiye açmazı

TÜRKİYE konusunu tüm boyutlarıyla önce pazartesi günü dışişleri bakanları daha sonra da 17-18 Ekim’de Brüksel’de yapılacak zirvede liderler düzeyinde ele alacak olan Avrupa Birliği, zor bir denklemle karşı karşıya kaldı. AB, üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle Suriye’deki gelişmeler, mülteciler ve Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları konusunda takınacağı tavrı belirlemekte zorlanıyor.

ORTAK TAVIR ARAYIŞI

AB Zirvesi’nde, Brüksel-Ankara hattındaki ilişkinin kilit unsurlarından olan göç konusunda Türkiye’ye ek mali yardıma ilişkin ilk değerlendirmenin yapılması öngörülüyordu. Suriye’deki operasyon sonrasında bu konunun gündeme gelme ihtimali iyice düştü. Almanya ve Yunanistan’ın özellikle desteklediği ek mali yardım konusunun ‘mevcut ortamda’ açılmasının iç siyasi sonuçlarına yönelik çekinceler öne çıkmış durumda. Barış Pınarı Harekâtı konusunda AB’de operasyondan rahatsız olanların sayısı oldukça fazla. Ancak operasyonun ‘işgal’ olarak nitelenmesi ve güçlü kınama yaklaşımına sıcak bakmayan ülkeler de söz konusu. Aynı durum operasyon bağlantılı yaptırım söylemleri için de geçerli. AB’nin hedefi güçlü bir ortak tavır takınılması olacak ve bu konuda da son sözü liderler söyleyecek. Kıbrıs açıklarında Türkiye tarafından yürütülen sondaj çalışmaları da AB’nin kafa yoracağı unsurlar arasında. Temmuzda bu konuda bazı göstermelik önlemler devreye sokulmuş ancak Rum Kesimi’nin ‘hedef odaklı yaptırım’ talebi sonuç doğurmamıştı.

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