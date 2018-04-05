AB’de liderlik sorunu var
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerini, Türkiye-AB ilişkileri ve son gelişmeler konusunda bilgilendirdi. AB’nin de bugün daha önce hiç yaşamadığı sınamalarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Çelik, söz konusu sınamaları İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci, sığınmacı krizi, aşırı sağın yükselişi ve transatlantik ilişkilerdeki belirsizlik şeklinde sıraladı.
Çelik, “Sığınmacı krizinde, Türkiye-AB işbirliğinin nasıl olumlu sonuçlara yol açtığının altı çizildiğinde aslında çok daha güçlü bir Türkiye-AB birlikteliğine ihtiyaç olduğu ortadadır. Fakat bu konuda bir ilerleme sağlandığını düşünmüyorum. AB’de ciddi bir liderlik sorunu var. Karar alma mekanizmaları çok iyi çalışmıyor” dedi. AB BakanıÖmer Çelik, göçmenlerin Avrupa’ya gitmesi halinde aşırı sağ akımların hepsinin bugün iktidarda olacağını savundu.
VİZE HEYETİ GELECEK
Çelik, vize serbestisi konusunu AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Timmermans ile görüştüğünü belirterek, “Onlar bizim verdiğimiz (vize serbestisine ilişkin) kağıtla ilgili teknik bir heyeti bu ay içinde Türkiye’ye gönderecekler, görüşlerini bize iletecekler” dedi.
PARİS’TE KRİTİK GÖRÜŞME
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, geçen hafta PYD’lileri Elysee Sarayı’nda kabul etmesi ve “Menbiç’e asker gönderileceği” iddiasıyla başlayan kriz sonrası Paris’te kritik bir görüşme yapılacak. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ve AB İlişkileri Bakanı Nathalie Loiseau ile bugün bir araya gelecek. Krizin ardından yapılacak ilk yüz yüze görüşmede, Menbiç krizi ve Afrin operasyonu ile bölgedeki güvenlik konularının da gündeme gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, Varna Zirvesi’nin ardından AB ile gelinen durum, AB-Türkiye ilişkileri ve mülteci konuları da ele alınacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle