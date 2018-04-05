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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
05.04.2018 - 01:14, Son Güncelleme:

AB’de liderlik sorunu var

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AB’de liderlik sorunu var

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerini, Türkiye-AB ilişkileri ve son gelişmeler konusunda bilgilendirdi. AB’nin de bugün daha önce hiç yaşamadığı sınamalarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Çelik, söz konusu sınamaları İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci, sığınmacı krizi, aşırı sağın yükselişi ve transatlantik ilişkilerdeki belirsizlik şeklinde sıraladı.

Çelik, “Sığınmacı krizinde, Türkiye-AB işbirliğinin nasıl olumlu sonuçlara yol açtığının altı çizildiğinde aslında çok daha güçlü bir Türkiye-AB birlikteliğine ihtiyaç olduğu ortadadır. Fakat bu konuda bir ilerleme sağlandığını düşünmüyorum. AB’de ciddi bir liderlik sorunu var. Karar alma mekanizmaları çok iyi çalışmıyor” dedi. AB BakanıÖmer Çelik, göçmenlerin Avrupa’ya gitmesi halinde aşırı sağ akımların hepsinin bugün iktidarda olacağını savundu.

VİZE HEYETİ GELECEK

Çelik, vize serbestisi konusunu AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Timmermans ile görüştüğünü belirterek, “Onlar bizim verdiğimiz (vize serbestisine ilişkin) kağıtla ilgili teknik bir heyeti bu ay içinde Türkiye’ye gönderecekler, görüşlerini bize iletecekler” dedi.

PARİS’TE KRİTİK GÖRÜŞME

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, geçen hafta PYD’lileri Elysee Sarayı’nda kabul etmesi ve “Menbiç’e asker gönderileceği” iddiasıyla başlayan kriz sonrası Paris’te kritik bir görüşme yapılacak. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ve AB İlişkileri Bakanı Nathalie Loiseau ile bugün bir araya gelecek. Krizin ardından yapılacak ilk yüz yüze görüşmede, Menbiç krizi ve Afrin operasyonu ile bölgedeki güvenlik konularının da gündeme gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, Varna Zirvesi’nin ardından AB ile gelinen durum, AB-Türkiye ilişkileri ve mülteci konuları da ele alınacak.

 

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