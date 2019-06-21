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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
21.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB’de ‘koltuk’ zirvesi

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AB’de ‘koltuk’ zirvesi

Geçen ay yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin hemen ardından bir araya gelerek önümüzdeki beş yıl boyunca Avrupa Birliği kurumlarını yönetecek isimleri belirlemeye çalışan ancak uzlaşamayan üye ülke liderleri ikinci deneme için Brüksel’de toplandı. Safların iyice belirginleştiği bu zirveye de ilkinde olduğu gibi Alman-Fransız çekişmesi damga vurdu.

WEBER TARTIŞMASI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonu Başkanı olması için başından bu yana Hıristiyan Demokrat çizgideki, göreve gelmesi halinde Türkiye’yle müzakere sürecine son vermek için çalışmayı taahhüt eden Alman Manfred Weber’in arkasında duruyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bu görev için kriterlerini liyakat, Avrupa tutkusu, inanılırlık ve kadın-erkek dengesi olarak belirledi ve Weber’e karşı çıktı. Bu isme sosyalist ve liberal kanattan da yeşil ışık gelmedi. Yaklaşık bir aydır olası isimler konusunda zemin yoklaması yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk toplantı öncesinde ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu söyledi. Tusk, Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile üçlü bir görüşme de yaptı. Taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının derinliği kısa vadede yeni bir zirve ihtimalini gündeme getirdi.

HEDEF ODAKLI YAPTIRIM

Bu arada AB liderleri, salı günü bakanlar düzeyinde alınan ve Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye karşı uygun önlemlerin belirlenmesine dayanan ve ‘yaptırım’ kapısını aralayan kararı bir adım ileriye götürdü. Liderler, olası önlemlere ‘hedef odaklı’ olanları da dahil etti. Bu vurgu spesifik nitelikli yaptırımların devreye sokulabileceği anlamına geliyor.

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