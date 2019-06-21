AB’de ‘koltuk’ zirvesi
Geçen ay yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin hemen ardından bir araya gelerek önümüzdeki beş yıl boyunca Avrupa Birliği kurumlarını yönetecek isimleri belirlemeye çalışan ancak uzlaşamayan üye ülke liderleri ikinci deneme için Brüksel’de toplandı. Safların iyice belirginleştiği bu zirveye de ilkinde olduğu gibi Alman-Fransız çekişmesi damga vurdu.
WEBER TARTIŞMASI
Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonu Başkanı olması için başından bu yana Hıristiyan Demokrat çizgideki, göreve gelmesi halinde Türkiye’yle müzakere sürecine son vermek için çalışmayı taahhüt eden Alman Manfred Weber’in arkasında duruyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bu görev için kriterlerini liyakat, Avrupa tutkusu, inanılırlık ve kadın-erkek dengesi olarak belirledi ve Weber’e karşı çıktı. Bu isme sosyalist ve liberal kanattan da yeşil ışık gelmedi. Yaklaşık bir aydır olası isimler konusunda zemin yoklaması yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk toplantı öncesinde ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu söyledi. Tusk, Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile üçlü bir görüşme de yaptı. Taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının derinliği kısa vadede yeni bir zirve ihtimalini gündeme getirdi.
HEDEF ODAKLI YAPTIRIM
Bu arada AB liderleri, salı günü bakanlar düzeyinde alınan ve Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye karşı uygun önlemlerin belirlenmesine dayanan ve ‘yaptırım’ kapısını aralayan kararı bir adım ileriye götürdü. Liderler, olası önlemlere ‘hedef odaklı’ olanları da dahil etti. Bu vurgu spesifik nitelikli yaptırımların devreye sokulabileceği anlamına geliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle