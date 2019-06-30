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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
30.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB’de koltuk paylaşımı bugün

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’de koltuk paylaşımı bugün

Avrupa Birliği (AB) liderleri, birliğin ana kurumlarının 2024’e kadar görev yapacak başkanlarını belirlemek üzere bir kez daha Brüksel’de toplanıyor.

Görüş ayrılıkları nedeniyle ilk iki denemede sonuç alamayan liderler Osaka’daki G-20 Zirvesi’nde de pazarlıkları sürdürdüler. Bu akşam yapılacak ve gerekmesi halinde yarın sabaha uzatılacak zirvede hem AB ülkelerinden hem de Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) yeşil ışık alabilecek isimler üzerinde anlaşılması hedefleniyor. Almanya’nın destek verdiği, Türkiye’nin üyelik müzakerelerini sona erdirme taahhüdünde bulunan Alman parlamenter Manfred Weber’in, AB Komisyonu Başkanı koltuğuna oturamayacağı neredeyse kesinleşti. Weber’in adaylığınakarşı olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bu konuda taviz vermemesi, 10’dan fazla ülkenin de aynı çizgide olması Almanya Başbakanı Merkel’in tutumunu gözden geçirmesine neden oldu. Berlin de müstakbel AB Komisyonu Başkanı’nın Fransız olmasına kapıyı kapattı.

TIMMERMANS PLANI

Weber’in AP Başkanı olarak görevlendirilmesinin sıkça dillendirilen bir senaryo haline geldiği tabloda AB Komisyonu Başkanı olarak Hollandalı Frans Timmermans’ın adı öne çıkıyor. Türkiye’nin iyi bir diyalog kurduğu Timmermans’ın önündeki en önemli engel ise Polonya ve Macaristan’ın da aralarında olduğu bazı üyelerin bu isme sıcak bakmaması. AB Komisyonu Başkanı, AB Konseyi Başkanı, AP Başkanı, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı’nın masaya yatırılacağı zirvede pazarlıkların son ana kadar sürmesi bekleniyor.

 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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