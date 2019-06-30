AB’de koltuk paylaşımı bugün
Avrupa Birliği (AB) liderleri, birliğin ana kurumlarının 2024’e kadar görev yapacak başkanlarını belirlemek üzere bir kez daha Brüksel’de toplanıyor.
Görüş ayrılıkları nedeniyle ilk iki denemede sonuç alamayan liderler Osaka’daki G-20 Zirvesi’nde de pazarlıkları sürdürdüler. Bu akşam yapılacak ve gerekmesi halinde yarın sabaha uzatılacak zirvede hem AB ülkelerinden hem de Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) yeşil ışık alabilecek isimler üzerinde anlaşılması hedefleniyor. Almanya’nın destek verdiği, Türkiye’nin üyelik müzakerelerini sona erdirme taahhüdünde bulunan Alman parlamenter Manfred Weber’in, AB Komisyonu Başkanı koltuğuna oturamayacağı neredeyse kesinleşti. Weber’in adaylığınakarşı olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bu konuda taviz vermemesi, 10’dan fazla ülkenin de aynı çizgide olması Almanya Başbakanı Merkel’in tutumunu gözden geçirmesine neden oldu. Berlin de müstakbel AB Komisyonu Başkanı’nın Fransız olmasına kapıyı kapattı.
TIMMERMANS PLANI
Weber’in AP Başkanı olarak görevlendirilmesinin sıkça dillendirilen bir senaryo haline geldiği tabloda AB Komisyonu Başkanı olarak Hollandalı Frans Timmermans’ın adı öne çıkıyor. Türkiye’nin iyi bir diyalog kurduğu Timmermans’ın önündeki en önemli engel ise Polonya ve Macaristan’ın da aralarında olduğu bazı üyelerin bu isme sıcak bakmaması. AB Komisyonu Başkanı, AB Konseyi Başkanı, AP Başkanı, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı’nın masaya yatırılacağı zirvede pazarlıkların son ana kadar sürmesi bekleniyor.
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