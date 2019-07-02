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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
02.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB’de koltuk krizi

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’de koltuk krizi

Avrupa Birliği liderlerinin birlik kurumlarını önümüzdeki beş yıl boyunca yönetecek isimleri belirlemek üzere bir araya geldikleri zirve, derin görüş ayrılıklarının aşılamaması nedeniyle önce uzatıldı sonra da 24 saatliğine askıya alındı.

AB kurumlarının başkanlarını belirlemek üzere yapılan üçüncü deneme olan zirvede, 20 saat süren yoğun ve bir o kadar da gergin pazarlıklara rağmen karar alınamaması hem siyasi gruplar hem de üye ülkeler arasındaki çekişmenin boyutunu ortaya koydu. Romanya’nın AB Dönem Başkanlığı’nda başlayıp Finlandiya’nın AB Dönem Başkanlığı’nda devam eden toplantı, bir dönem başkanlığında başlayıp diğerinde devam eden ilk zirve olarak da AB tarihine geçti.

‘KAOTİK’ NİTELEMESİ

Osaka’daki G20 Zirvesi sırasında yapılan pazarlıklar sonunda, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sürecin başından itibaren desteklediği, Hristiyan Demokrat çizgideki Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) adayı Türkiye karşıtı Alman parlamenter Manfred Weber’in AB Komisyonu Başkanı olamayacağı kesinleşmişti. Bu görev için merkez solun adayı Hollandalı Frans Timmermans’ın adı öne çıksa da İtalya ve Polonya’nın başını çektiği bir grup ülke bu isme net muhalefet yaptı. Merkel’in danışmadan pazarlığa girdiği EPP de Timmermans’a karşı pozisyon aldı. Diplomatların ‘kaotik’ olarak nitelediği, bugün tekrar toplanacak zirvenin askıya alınmasının ardından konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çok sayıda gizli ajanda olduğunu belirterek, “Ciddi olmayan bir Avrupa imajı veriyoruz” dedi. Merkel ise durumun karmaşık olduğunu teyit etse de iyi niyet olması halinde çözümün mümkün olduğunu söyledi.

FİNLANDİYA BEKLENTİSİ

AB Dönem Başkanlığı dün altı aylığına Finlandiya’ya geçti. Genişleme konusuna başından bu yana sıcak bakan Finlandiya, geleneksel olarak Türkiye’nin üyelik sürecine yönelik olumlu bir perspektife sahip. Ankara, AB adaylığının açıklandığı 1999’daki Helsinki Zirvesi’nin 20’nci yılına denk gelen bu dönemi, ‘Helsinki ruhunun’ canlandırılması için kullanmayı hedefliyor. Finlandiya’nın tavrı ise büyük ölçüde Ankara’nın yaklaşımına ve atacağı adımlara bağlı olacak.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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