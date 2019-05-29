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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
29.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB’de koltuk gerginliği

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’de koltuk gerginliği

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Avrupa Birliği’nin gelecek beş yılına yön verecek yöneticileri belirlemek için üye ülkelerin liderleri Brüksel’de bir araya geldi. Zirvenin en kritik konularından biri, AB Komisyonu Başkanı Juncker’den boşalacak koltuğa kimin oturacağı oldu.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) siyasi tabloyu paramparça yapan seçimlerin ardından AB liderleri dün Brüksel’de bir araya geldi. Zirvenin en önemli gündem maddesi AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in halefinin belirlenmesiydi. Bu konuda ilk görüş alışverişinin yapıldığı toplantıya Almanya-Fransa çekişmesi damga vururken ‘koltuk savaşları’ yaşandı. Zirvede, görüş ayrılıklarının derinliği nedeniyle sonuç alınamadı. Liderler isimleri haziran ayında belirlemeyi umuyor.

TÜRKİYE KARŞITI ADAY

AB liderleri 2014’te AP’deki siyasi grupların belirlediği liste başı (Spitzenkandidat) adaylar arasından seçimlerde ilk sırada çıkanın AB Komisyonu Başkanı seçilmesine destek vermişti. AP seçimlerini güç kaybetmesine karşın merkez sağdaki Avrupa Halk Partisi (EPP) önde bitirdi. EPP’nin adayı da Alman Manfred Weber. Türkiye’nin üyeliğine başından bu yana karşı olan, seçim kampanyasında da AB Komisyonu Başkanı olması halinde müzakerelerin sona erdirilmesi için çalışacağı taahhüdünde bulunan Weber’in en büyük destekçisi Almanya Başbakanı Angela Merkel oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Weber’e karşı olanların başını çekti. Weber’in seçilmesini sorunlu bulan ülke sayısı 11’i buluyor. Daha önce başbakanlık ya da bakanlık görevi yapmamış olması, karizmasının görev için zayıf bulunması, AP dışında pek tanınmaması Weber’e karşı çıkılıyor olmasının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

AB’de koltuk gerginliği

Zirve öncesi bir araya gelen AP’deki siyasi grupların liderleri liste başı uygulamasına sadık kalınmasını isteyen bir açıklama yaptılar. Liberal Grup lideri Guy Verhofstadt ise otomatik olarak uygulanmasına yönelik bir kural bulunmayan bu yönteme karşı çıktı. Weber’in engelleri aşamaması buna rağmen liderlerin diğer liste başı adaylardan birinde karar kılmaları halinde hukukun üstünlüğü konusunda Macaristan ve Polonya hakkında prosedür başlatılmasını sağlayan Sosyalistler ve Demokratların (S&D) adayı Hollandalı Frans Timmermans ile internet devlerine kestiği cezalarla adı sıkça duyulan Liberallerin adayı Margrethe Vestager’e şans tanınıyor. EPP’li Brexit Müzakerecesi Michel Barnier de adı en çok konuşulan AP dışı isim olarak dikkat çekiyor.

OYBİRLİĞİ GEREKMİYOR

Liderler komisyon başkanını belirlerken coğrafya, siyasi çizgi, ülke nüfusu ve doğal olarak adayın niteliklerini de dikkate alan bir tercih yapmak zorundalar. Belirlemede oybirliği değil nitelikli çoğunluk gerekiyor. Liderler tarafından belirlenen ismin daha sonra AP tarafından basit çoğunlukla kabul edilmesi gerekiyor.

2019-2024 döneminde görev yapmak üzere AB Komisyonu Başkanı, AB Konseyi Başkanı, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile Avrupa Merkez Bankası
Başkanı liderler tarafından belirleniyor.

 

SEÇİMİN ŞİFRELERİ

SONUÇLARI daha önceki dönemlerde yapılanlardan çok farklı bir tablo oluşturan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin içerdiği mesajlar oldukça önemli:

Seçim sonuçları her şeyden önce ‘öldü’ denilen Avrupa ruhunun hâlâ hayatta olduğunu ve tüm olumsuzluklara rağmen AB’nin ilke ve değerlerine karşı hareket edenlere karşı direnildiğini gösterdi.

Gençlerin Avrupa projesine sahip çıktığı ve geleceklerini ana çizgilerinden sapmayan bir AB’de gördükleri teyit edildi.

Çevre, iklim değişikliği başta olmak üzere göç, finansal sorunlar gibi temel başlıklarda çözümün AB içinde olduğunun ve bunun ortak hareketle daha kolay sağlanacağının kabullenildiği bir tablo oluştu.

Gençlere yönelik mesajları yoğunlaştırmanın ve modern kampanya tekniklerini kullanmanın oylara katkı sağladığı kanıtlandı.

Merkez sol ve sağdaki partilere değişime gitmeleri gerektiği aksi takdirde eylemsizliğin ciddi sonuçları olacağı mesajı iletildi. Aşırı uçlara verilen oylar da AB içinde rahatsız olan ciddi bir kitle olduğunu ve sorunların giderilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek riskin potansiyelini gösterdi.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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