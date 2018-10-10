ABD’den YPG’ye yeni iş makineleri
SURİYE’nin kuzeyinde Menbiç’i çukurlarla çevreleyen terör örgütü YPG/PKK, ABD’den çukur kazmaya devam edebileceği yeni iş makineleri sağladı.
Anadolu Ajansı’nın Menbiç içindeki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Irak’ın kuzeyinden Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri ve lojistik sevkıyatları devam eden ABD ordusu, ilçedeki YPG/PKK unsurlarına da destek gönderdi. ABD’nin sevk ettiği tırlar üzerinde ilçeye 4 adet iş makinesi getirilerek YPG/PKK’ya verildi. 3 adet buldozer ve bir ekskavatörden oluşan iş makinelerinin sevkıyatına ABD askerleri eşlik etti. Terör örgütü YPG/PKK, mevcut ekskavatör ve buldozerleri çukur kazma ve altyapı çalışmalarında kullanılıyor. Türkiye ve ABD, 4 Haziran’da ilçenin teröristlerden temizlenip güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde sağlanması için mutabakata varmıştı.
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