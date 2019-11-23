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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
23.11.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek açıklaması

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ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek açıklaması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, "Bizim için en önemli konu petrolün DEAŞ ve diğer aktörlerin eline geçmesini engellemek. Yasadışı hiçbir şey yapmıyoruz." dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını "güvenceye almalarına" ilişkin, "Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak buna yardım edeceğiz." dedi.

Jeffrey, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını "güvenceye aldıkları" yönündeki açıklamasının uluslararası yasal dayanağı sorulan Jeffrey, "Bunun, her türlü yasal olduğuna inanıyorum." yanıtını verdi.

Suriye'deki Amerikan askerinin orada kalıp terör örgütü DEAŞ ile mücadelede "en tutarlı ortakları" olarak nitelendirdiği terör örgütü YPG/PKK'nın omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Jeffrey, "Bizim için en önemli konu petrolün DEAŞ ve diğer aktörlerin eline geçmesini engellemek. Yasadışı hiçbir şey yapmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Jeffrey, "SDG, 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak buna yardım edeceğiz.'' diye konuştu.

İdlib'deki gelişmelerin ise son derece endişe verici olduğunu belirten Jeffrey, "Ülke genelinde bir ateşkese ihtiyacımız var. Bunun İdlib'den başlaması gerek." ifadesini kullandı.

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