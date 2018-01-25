ABD’den yine söz: YPG’ye verilen silahları toplayacağız

ABD Dışişleri, Savunma ve Adalet bakanlıklarının temsilcilerinden oluşan ve başkanlığını ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’in yaptığı heyet, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle temaslarda bulundu. Hürriyet’e bilgi veren düzey bir ABD’li yetkili, görüşmelerde TSK’nın Afrin’deki harekâtı da dahil olmak üzere Suriye’de son gelişmelerin ele alındığını kaydetti. “Türkiye’nin sınırlarındaki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz” diye konuşan yetkili, Afrin’deki YPG unsurlarının DEAŞ ile mücadele koalisyonunun parçası olmadığını söyledi.

KESİN TAKVİM VEREMEYİZ

ABD’nin YPG’ye verdiği silahların toplanması konusunda ABD’nin daha önce verdiği sözlerin gündeme geldiğini kaydeden ABD’li yetkili, “Onlara (Türk yetkililere) bu sözümüzü tutma niyetinde olduğumuzu söyledik. Ama kesin bir takvim veremeyiz” dedi. Yetkili, YPG’ye verilen ağır silahların toplanacağını söyledi.

ABD’li yetkili Menbiç’teki YPG varlığının da gündeme geldiğini, Türk tarafının bu unsurların bir an önce Fırat’ın doğusuna çekilmesi istemini yinelediklerini kaydetti.

GÜVENLİ BÖLGE ÖNERİSİ

ABD’li yetkili, daha önce Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından gündeme getirilen Afrin’de güvenli bölge oluşturulması için Türkiye’ye yardım etme konusunu Ankara’da ifade ettiklerini, ancak Türk tarafından bu konuyu görüşmeye hazırlıklı olmadığı yanıtını aldıkları söyledi.