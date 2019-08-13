ABD’den ‘yeşil kart’a yeni düzenleme
Her yıl dünyanın her yerinden yüz binlerce kişinin ABD’de yaşama hakkı kazanmasını sağlayan yeşil kart uygulamasına yeni düzenleme getirildi.
Donald Trump hükümeti, dün açıklanan düzenlemeyle birlikte yoksullar için sağlık hizmetleri, gıda kuponu, konut programları ya da herhangi bir devlet yardımı alan kişilerin vatandaşlık hakkını reddetme imkanına sahip olacak. Federal yasa ayrıca, yeşil karta başvuran kişilerin ABD devletine yük olmayacağı ve devlet desteğine muhtaç olmayacağı konusunda kanıt göstermesini istiyor. Şartları yerine getirmeyen kişilerin çekilişten diskalifiye edilmesi ihtimalinin doğacağı belirtiliyor.
EKİM AYINDAN İTİBAREN
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Ofisi; sosyal yardımın yanı sıra eğitim durumunun, ailenin toplam gelirinin ve sağlık durumunun da vatandaşlık verme kriterleri arasında olup olamayacağını değerlendiriyor. Ekim ayı ortası itibarıyla uygulamaya konacak yeni düzenlemede, Trump’ın göçmen karşıtı politikalarında etkili olan aşırı sağcı Göçmenlik Danışmanı Stephen Miller’ın parmağı olduğu belirtiliyor.
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