ABD'den 'yanınızdayız' mesajı
ABD Büyükelçiliği "Hakkari’deki mühimmat deposunda meydana gelen üzüntü verici patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD olarak yanınızdayız." açıklamasında bulundu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Hakkari Şemdinli'deki askeri üs bölgesinde meydana gelen mühimmat patlamasında 7 askerin şehit olması, 25 askerin de yaralanmasına dair taziye mesajı yayımladı.
Açıklamada "Hakkari’deki mühimmat deposunda meydana gelen üzüntü verici patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD olarak yanınızdayız" denildi.
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