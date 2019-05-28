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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Fotoğraf: AP
28.05.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

ABD'den Venezuela'nın dönem başkanlığına boykot

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ABD'den Venezuela'nın dönem başkanlığına boykot

ABD, dönem başkanlığı Venezuela'ya geçen Silahsızlanma Konferansı'nı boykot etme kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde devam eden Silahsızlanma Konferansı'nın dönem başkanlığı, alfabetik sıraya göre bugün Venezuela'ya geçti.

ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood, 65 ülkenin üye olduğu konferansta başkanlığın Venezuela'ya devredilmesiyle birlikte konferansın düzenlendiği BM Cenevre Ofisi'ndeki salonu terk etti.

Wood'un salondan ayrılmasının hemen ardından Venezuela'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero dönem başkanlığının ülkesine geçmesi nedeniyle açılış konuşması yaptı.

Protestonun ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Büyükelçisi Wood, "ABD olarak, gayrimeşru Maduro rejiminin üyeleri tarafından temsil edilen bu kuruldaki Venezuela'nın (dönem) başkanlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bundan dolayı, Venezuela'nın başkanlığındaki Silahsızlanma Konferansı'nın gelecek 4 haftasını boykot edeceğiz." dedi.

Wood, Silahsızlanma Konferansı'nda Venezuela'yı geçici devlet başkanı olarak nitelendirdiği Juan Guaido'nun temsil etmesi gerektiğini iddia etti.

Bir soru üzerine Wood, ABD boykotunun uluslararası sistemdeki çok taraflılık ilkesini zedelemediğini ileri sürdü.

SİLAHSIZLANMA KONFERANSI NEDİR?

Çok taraflı silahsızlanma ve silahların kontrolü çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla BM Genel Kurulu Birinci Silahsızlanma Özel Oturumu kararıyla yegane çok taraflı silahsızlanma müzakere forumu olarak 1978'te kurulan Silahsızlanma Konferansı'nın 65 üyesi bulunuyor. Tüm nükleer silah sahibi ülkeler konferansın üyesi konumunda.

Konferansın yılda 24 hafta süren oturumlarında silahsızlanma konuları müzakere ediliyor. Üyelerin alfabetik sırayla dönüşümlü başkanlık ettiği toplantılarda her üye oturumların 4 haftasına başkanlık yapıyor.

Silahsızlanma Konferansı'nda, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (1968), Biyolojik (1972) ve Kimyasal (1993) Silahlar Sözleşmeleri ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması (1996) gibi bugün silahsızlanma ve silahların kontrolü alanlarında temel belgeler olarak kabul edilen düzenlemeler müzakere edildi.

Türkiye, konferansın dönem başkanlığını en son geçen yıl üstlenmişti.

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