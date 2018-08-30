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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
30.08.2018 - 00:49, Son Güncelleme:

ABD’den üç şart iddiası... Şam ile Washington arasında çekilme pazarlığı mı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
ABD’den üç şart iddiası... Şam ile Washington arasında çekilme pazarlığı mı

Lübnan’daki kaynaklara dayanan Rus ‘Pravda’ gazetesi, geçen haziran ayında ABD yönetiminin Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) aracılıyla Suriye’de Esad rejimiyle gizlice temasa geçtiğini yazdı. Washington ise iddiayı doğrulamadı.

İDDİALARA göre üst düzey birkaç CIA görevlisi özel uçakla Suriye’nin başkenti Şam’a gelerek Suriye istihbarat şefi Ali Memluk, Güvenlik İdaresi Başkanı Dib Zaytun ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Mufak Esad ile temaslarda bulundu. Gazeteye göre Şam’daki gizli görüşmeye CIA yöneticileri, Washington yönetiminin hangi koşullarda Suriye’deki askeri varlığını sonlandırabileceğine dair üç maddeyi Şam yönetimine sıraladı. Gizli temasta ABD tarafının sunduğu öne sürülen şartlar ise şunlar:

- Suriye’de varlık göstermeye devam eden İran, güneydeki tüm vilayetlerden çekilmeli.

- Suriye doğu bölgelerindeki petrol yataklarındaki üretim yetkisi Amerikan şirketlerine verilmeli.

- Şam yönetimi, ABD’nin terörist saydığı Suriye’deki örgütlerle istihbarat bilgisini Washington’a iletmeli.

‘İRAN MÜTTEFİKİMİZ’

ABD’den giden CIA heyetine verilen yanıtı da özetleyen Pravda gazetesi, Memluk’un şu cevabına yer verdi: “İran, Suriye’nin yakın müttefiki. Aramızdaki ilişkileri kendimiz belirleriz. Petrol yataklarına gelince, Amerikan tarafı bu alanda çalışmalar yürüten Batılı veya Rus petrol şirketleri ile ortaklık kurabilir. Suriye’deki teröristler hakkında istihbarat paylaşımına gelince, bu, ancak Suriye ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasından sonra mümkün olabilir.”

Lübnan’dan çıkan bu iddia, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in günlük basın brifinginde gündeme geldi. Haberi gördüklerini belirten Nauert, “Herhangi bir görüşmeden haberdar değilim” açıklaması yaptı.  

KREMLİN TEMKİNLİ

ABD ile Suriye yönetimi arasında CIA aracılığıyla gizli görüşmeler yapıldığı iddiasına Moskova’dan da değerlendirme geldi. Rus İnterfaks ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya lideri Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, “Moskova’nın elinde böyle bir görüşmenin gerçekleştiğine dair bilgi yok. Büyük olasılıkla bu haber masa başında hazırlanmış uydurma haber zincirinden biri” ifadesini kullandı.

‘DİYALOĞUN DEVAMI KARARI ALINDI’

CIA ve Suriye istihbarat heyetleri arasında yapıldığı iddia edilen görüşmede diyalogun devam etmesi kararı alındığını yazan Lübnan’da Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen El Ahbar gazetesinde yer alan habere göre; CIA heyeti, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) özel bir uçak ile Şam’a gitti. Şam’da ABD ve Suriye rejimi arasında ilk kez gerçekleştiği öne sürülen ve dört saat sürdüğü bildirilen görüşmeden sonra diyaloğun Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’nın arabuluculuğu ile devam etmesi yönünde karar alındığı da aktarıldı. Ferit ASLAN/DHA

LAVROV: ABD İLE İDLİB’DEKİ DURUMLA İLGİLİ TEMAS SÜRÜYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın muhaliflerin denetimindeki Suriye’nin İdlib vilayetindeki durum ile ilgili yaptığı açıklamada Washington yönetimi ile temasta olduklarını söyledi. Öte yandan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İdlib’e yönelik olası bir operasyonda yüzbinlerce kişinin göçe zorlanacağı uyarısında bulundu. OCHA temsilcisi Linda Tom, “Bölgede 800 bine yakın kişi göçe zorlanabilir” diye konuştu.

RUS GENERAL: İKİ KAMYON KİMYASAL MADDE GETİRİLDİ

Bu arada Rusya ile Batılı ülkeler arasında Suriye’de olası kimyasal saldırı konusu Moskova tarafından yeniden gündeme getirildi. Rusya’nın Suriye’deki gözlem merkezi komutanı General Aleksey Tsigankov, Rus RİA haber ajansına açıklama yaparak kimyasal provokasyon iddialarını sürdürdü. Ellerinde somut istihbarat verileri bulunduğunu vurgulayan Tsigankov, “İdlib bölgesindeki Afs yerleşim bölgesinden Sarakıb kentine iki kamyonla çok miktarda kimyasal madde nakledildiğini biliyoruz. Buraya istif edilen zehirleyici kimyasal maddeler daha sonra üzerinde hiçbir işaret bulunmayan büyükçe plastik kaplara aktarıldı. Bu plastik bidonlar 8 Beyaz Baretliler temsilcisi eşliğinde İdlib bölgesinin güneyine yollandı. Tespitlerimize göre Suriye yönetimini suçlu göstermeyi amaçlayan kimyasal provokasyon bölgede kontrolü elinde bulunduran Ahrar el Şam teröristleri gerçekleştirecek” iddiasında bulundu.

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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