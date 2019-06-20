ABD’den Türkiye’ye yaptırım iddiası
Amerikan yayın organı Bloomberg, Donald Trump yönetiminin Rusya’dan S-400 alımına karşı Türkiye’ye uygulanabilecek üç yaptırım paketini değerlendirdiğini öne sürdü.
Haberde ABD yaptırımlarının en erken temmuz ayında uygulanabileceği belirtilirken ABD Başkanı Trump’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile haftaya yapılacak G-20 zirvesindeki görüşmeden önce bir karar almak konusunda isteksiz olduğu belirtildi. Türk ve Rus yetkililerin yaptığı açıklamalarda S-400’lerin teslimatının temmuz ayı içerisinde gerçekleşeceği ifade ediliyor.
HEDEF SAVUNMA ŞİRKETLERİ
Bloomberg’ün, konuya yakın ve ismi açıklanmayan üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD’de Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri ve Hazine Bakanlığı yetkilileri tarafından ele alınan yaptırım paketlerinden en ağır olanı Türkiye’nin stratejik savunma sanayii şirketlerinin “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası” (CAATSA) kapsamında yaptırıma tabi tutulmasını öngörüyor. Savunma sanayii şirketlerine yönelik CAATSA yaptırımlarının devreye girmesi durumunda bu şirketlerin ABD finans sistemine erişimi engellenebilecek ya da şirketlerin ABD’li firmalarla iş yapması, ABD’den ara malı, parça alması önlenebilecek.
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