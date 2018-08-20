ABD'den Türkiye'ye teşekkür mesajı
ABD Büyükelçiliği yayınladığı teşekkür mesajında "Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Bu sabah Büyükelçiliğimize yönelik saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu..
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