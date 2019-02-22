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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
22.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ABD’den Türkiye’ye sürpriz teklif: DEAŞ’lıların çocuklarına siz bakın

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ABD’den Türkiye’ye sürpriz teklif: DEAŞ’lıların çocuklarına siz bakın

Türkiye, Suriye’de tutuklu Türk DEAŞ’lıların çocuklarını kurtarmak için çalışma yürütürken, ABD’den “ABD ya da AB vatandaşı DEAŞ’lıların çocuklarının korunmasını da siz üstlenin” teklifi geldi. Türkiye bunun ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

SURİYE’de terör örgütü DEAŞ’a katılan ve halihazırda terör örgütü YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin denetimi altında bulunan ABD ve AB vatandaşlarının çocukları için çözüm arayışına giren ABD yönetimi, geçen günlerde hükümetin göçle ilgili üst düzey temsilcilerinden oluşan bir heyeti Türkiye’ye gönderdi.

AYRIM YAPILMAMALI

Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yapılan görüşmelerde Suriye’de DEAŞ örgütüne katıldıktan sonra anne ya da babasıyla birlikte tutuklanan çocuklarla birlikte, bölgede yaşayan savaşçı ailelerin çocuklarının durumu gündeme geldi. İki ülke arasında, çocukların yaşanan gelişmelerden etkilenmemesi amacıyla alınması gereken tedbirler değerlendirilirken, Türk Kızılayı’nın da bu konuda yapabileceği yardımların kapasitesi değerlendirildi.

ORTAK SORUMLULUKTUR

Her iki ülke yetkilileri, gerek rejim yanlısı savaşçı ailelerin, gerekse de rejim muhalifi olan savaşçı ailelerin çocuklarının ayrım yapılmaksızın korunma altına alınması gerektiği konusunda fikir birliğini bir kez daha teyit etti. ABD’li yetkililer bu görüşmede Türkiye’ye “Bu çocukların korunmasını ve sorumluluğunu siz üstlenin” teklifinde bulundu.

Türk tarafı ise Kızılay’ın bölgede yaptığı çalışmaları anlatırken, “Türkiye, bu anlamda bölgede yeterince koruma sağlıyor. Kurtarabildiği kadar çocuğu bölgeden kurtarıyor; ancak DEAŞ savaşçılarının birçoğu ABD, İngiltere ya da Avrupa vatandaşı. Her ülkenin kendi vatandaşını koruma sorumluluğu var. Bu konuda ortak sorumluluk üstlenilmeli” yanıtını verdi.

Suriye’de bu şekilde yaklaşık 3 bin ailenin olduğu tahmin edilirken, savaşçı grupların ele geçirdikleri bölgelerde kadın ve çocukları esir aldıkları ve bu çocukları aileleriyle birlikte cezalandırdıkları biliniyor.

TRUMP: O KADIN ÜLKEYE DÖNMEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ’a katılmak üzere Suriye’ye giden ancak pişman olarak geri dönmek isteyen Hoda Muthana’nın (24) ABD’ye geri alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Trump, Twitter hesabından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bu yönde talimat verdiğini söyledi. Pompeo’nun yaptığı açıklamada ise Muthana’nın ABD vatandaşı olmadığı ifadesi yer alırken, Muthana’nın ailesi kızlarının ABD vatandaşı olduğunda ısrarcı. Muthana, Yemenli bir diplomatın ABD’de dünyaya gelen çocuğu. Ancak diplomat çocuklarına ABD’de doğsa da otomatik olarak vatandaşlık verilmiyor. Hoda Muthana ise doğduğunda babasının çoktan diplomatlıktan ayrıldığını iddia ediyor.

VATANDAŞLIĞI ALINDI

Benzer bir tartışma İngiltere’de de yaşanıyor. 4 yıl önce 15 yaşındayken Suriye’de DEAŞ’a katılan Şamima Begum’u İngiltere vatandaşlıktan çıkardı. 19 yaşında olan ve geçen günlerde Suriye’de doğum yapan Begum, DEAŞ’a katılmaktan pişman olmadığını söylüyordu.

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